Ferran Torres, el autor del gol del segundo Mundial de España: "Cuando mis padres me dejaron en la residencia, lloraba y lloraba. Mi hermana fue mi pilar"

De Andrés Iniesta a Ferran Torres. Dos futbolistas del FC Barcelona que ya forman parte de la historia de la selección española tras marcar los goles que dieron a España dos Copas del Mundo. Un hecho único. Iniesta lo hizo en Sudáfrica 2010; 'El Tiburón', en el Mundial de 2026.

Iniesta siempre ha reconocido que marcar el gol que decide un Mundial es una sensación irrepetible, imposible de describir con palabras y que solo puede comprender quien la vive. Ahora, Ferran Torres también sabe lo que se siente, después de convertirse en el héroe de España con su gol en el MetLife Stadium.

La historia de Ferran Torres hasta llegar al gol de su vida no ha sido nada fácil, especialmente cuando entró a la residencia del Valencia. "Fue un shock, no supe cómo afrontarlo y me daba vergüenza contarlo. Mi hermana ha sido mi pilar, la persona que siempre ha estado ahí para guiarme y sostenerme", comentó en el pódcast 'The Wild Project'.

Uno de los momentos más críticos era cuando sus padres lo dejaban en la residencia: "Cuando mis padres me dejaban, era llorar y llorar. Fue duro, pero me hizo madurar".

Como era habitual, el futbolista del Barça empezó a jugar el fútbol en la calle. "Me he criado allí, tengo a todos mis amigos y, de verdad, que es muy acogedor. Mi calle es bastante ancha, con lo que podía salir a jugar", señaló en la revista 'Panenka'.

Siempre, en sus cumpleaños, pedía cosas para jugar al fútbol: "Normalmente eran espinilleras o botas; no quería otra cosa. De hecho, mis primeras botas me las regaló mi madre, en la tienda Base Sport de Torrent. Siempre me acordaré de ello".

Ferran Torres celebrando el gol / Europa Press

No obstante, sus primeros pasos en el fútbol los dio en el colegio de su vida, donde solo quería jugar con sus amigos: "Creo que todos empezamos, más que porque nos gusta, por estar con los amigos, por jugar con ellos y pasártelo bien. La verdad es que pasé muy buena infancia".

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Desde su llegada al Valencia fue cuando comprendió que podía llegar muy lejos en el fútbol y empezó a tomárselo mucho más en serio. Después dio el salto al Manchester City, donde no terminó de explotar, hasta que el conjunto azulgrana apostó por él. El resto ya forma parte de la historia de España.