Fernanfloo, youtuber, se decanta para la final del Mundial: "Pensaba que Messi estaba ‘viejito’, pero se ha echado el equipo a sus espaldas"

España y Argentina se miden en un partido histórico. Faltan pocas horas para que dé comienzo el mayor espectáculo del fútbol: la final de un Mundial. El planeta entero se detendrá para presenciar un encuentro que trasciende lo deportivo. Un partido histórico entre dos selecciones unidas por el respeto, el hermanamiento y una conexión muy especial.

Ambas naciones comparten generaciones de talento, pero esta vez todas las miradas estarán puestas en un duelo que simboliza el relevo y la grandeza: Lamine Yamal frente a Lionel Messi.

Ambos se verán las caras por primera vez en el escenario más exigente posible. Para Lamine, la oportunidad de confirmar que está preparado para liderar una nueva era. Para Messi, la posibilidad de seguir agrandando una figura irrepetible. Dos futbolistas separados por casi dos décadas, pero unidos por la admiración que despiertan y por la capacidad de decidir partidos con un solo gesto. La final enfrenta a dos selecciones, pero también reúne a dos generaciones que representan el pasado, el presente y el futuro del fútbol.

El resto de Sudamérica 'no banca' a Argentina, menos algunos

Españoles y argentinos vivirán el encuentro con una mezcla de ilusión, tensión y orgullo. Con el paso de los años, miles de argentinos han emigrado a España en busca de nuevas oportunidades, formando familias y echando raíces sin perder el vínculo con su país. Para muchos de ellos, esta final partirá el corazón en dos. Han celebrado los éxitos de la selección española mientras crecían bajo la influencia de Messi, convirtiéndose en un puente entre ambas culturas.

Sin embargo, la falta de apoyo hacia Argentina por parte de otros países latinoamericanos durante las competencias internacionales se debe a una mezcla de histórica rivalidad deportiva, tensiones culturales y el peso de sus éxitos recientes. No es el caso de Luis Fernando Flores Alvarado, conocido mundialmente como Fernanfloo (33 años), uno de los creadores de contenido más importantes de habla hispana.

"Siempre que viene el Mundial estoy muy dentro. Mi esposa me dice que ‘me vuelve a conocer’ porque nunca me ha visto en un Mundial", afirma.

Fernanfloo se llevó el combate de 'La Velada del Año 3' ante su amigo Luzu. / Sport.es

Fernanfloo, fan de Cristiano pero respeto a Messi

Pero Fernanfloo tiene claro a su referente: Cristiano Ronaldo. "Apoyaba a Portugal porque soy ‘bicholover’ (fanático de Cristiano), por su disciplina. Pero como soy de Sudamérica, voy con Argentina. Sin embargo, voy con España, aunque Messi me ha sorprendido"; dice en los micrófonos de SPORT.

El salvadoreño ha publicado más de 570 vídeos, supera los 10.000 millones de visualizaciones y reúne una comunidad de más de 50 millones de suscriptores en YouTube. Asegura que no se perderá la final del Mundial, aunque apoya a Argentina.

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Leo Messi y Lamine Yamal, referencias de Argentina y España / Sport.es

"Pensaba que estaba ‘viejito’, pero se ha echado el equipo a sus espaldas. España lo que tiene es que juega en equipo, pero como Leo tenga su día…", cierra, confiando en la selección española.