Fernando Santos dice que le gustaron "nada" las quejas de Cristiano tras su sustitución

"Estos temas se resuelven en el vestuario. Punto final a este asunto", zanjó el seleccionador portugués El delantero portugués aseguró que su enfado no era con su técnico: "Un jugador de ellos me estaba diciendo que saliera rápido. Y le dije que se callara, porque no tiene ninguna autoridad, no tiene que decir nada"

El seleccionador de Portugal Fernando Santos zanjó la polémica sobre la sustitución de Cristiano Ronaldo: "No escuché nada en el campo, pero he visto las imágenes y no me ha gustado nada, en absoluto. A partir de ahí, estos temas se resuelven en el vestuario. Punto final a este asunto".

Cristiano Ronaldo, previamente, había señalado que su enfado no era con Santos: "Lo que ocurrió fue que, antes del cambio, un jugador de ellos me estaba diciendo que saliera rápido. Y le dije que se callara, porque no tiene ninguna autoridad, no tiene que decir nada".

No ha hablado con Cristiano Ronaldo sobre su posible fichaje por el Al-Nassr saudí, que ya da como cerrado el diario 'Marca' por las dos próximas temporadas y media, a partir del 1 de enero.

"Ni siquiera lo sabía. Es una decisión suya, pero ahora está centrado en el Mundial y en ayudar al equipo. De eso es lo que hablamos. Tenemos un partido muy complicado, entre dos equipos fuertes", declaró Santos, que apeló a la "concentración" de su equipo para poder ganar a Suiza, tras la derrota sufrida en la última jornada ante Corea del Sur.

¿Quién es su favorito para ganar el Mundial quitando a Portugal? "Portugal", contestó el seleccionador, que avisó del potencial de Suiza: "Es un equipo muy competitivo, con las ideas muy claras. Espero una Suiza así".