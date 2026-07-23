El 'fenómeno Vozinha' sigue imparable: ¡El portero de Cabo Verde multiplica por diez su tasación!

El 'fenómeno Vozinha' sigue imparable incluso habiendo finalizado ya el Mundial. El mítico portero de Cabo Verde se dio a conocer durante la recién finalizada Copa del Mundo 2026, convirtiéndose en el guardameta con más seguidores en Instagram. Pero su explosión va un paso más allá.

Y es que el valor de mercado de Josimar José Évora Dias se ha disparado por completo en las últimas horas, protagonizando una de las mayores revalorizaciones de la historia del fútbol moderno.

Una vez concluido el torneo, el portal especializado 'Transfermarkt' actualizó la tasación de todos los futbolistas que acudieron a Estados Unidos, México y Canadá, y más allá de la revalorización de estrellas como Lamine Yamal y Erling Haaland, aparece también en escena el portero caboverdiano.

Vozinha, recibido como un héroe en su llegada a Cabo Verde / ELTON MONTEIRO

En ese sentido, Vozinha aterrizaba en el Mundial 2026 como un desconocido en el panorama internacional tras una trayectoria deportiva desarrollada entre Moldavia, Chipre y Eslovaquia. A sus 40 años y tras ser el portero titular del Chaves de la Segunda División de Portugal, su valor era de 50.000 euros a 5 de junio de 2026.

Multiplicado por diez

Sin embargo, tras la última actualización de valores, Vozinha está tasado ahora en 500.000 euros, lo que supone un aumento del 900% de su valor de mercado. Se trata de una de las mayores revalorizaciones de la historia reciente, multiplicando por diez su valor.

Mientras, Vozinha sigue centrado en buscar un nuevo equipo que le fiche por sus condiciones bajo palos y no por su viralidad, puesto que el Mundial 2026 le ha colocado en el escaparate tras haber ganado infinidad de seguidores en redes sociales al haber sido el héroe de Cabo Verde ante España y Uruguay.

"Amo el fútbol. Quiero jugar mínimo uno o dos años más. Espero poder encontrar un equipo que me quiera como futbolista, no como una herramienta de marketing", dijo recientemente en una entrevista, tras salir el rumor de su posible fichaje por Inter Miami.