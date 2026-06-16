El fenómeno Vozinha se dispara: gana más de seis millones de seguidores tras frenar a España

La irrupción de Josimar Dias 'Vozinha' en el Mundial 2026 ha desbordado cualquier previsión.

El portero de Cabo Verde, elegido mejor jugador del partido tras el sorprendente empate sin goles ante España, ha protagonizado una de las explosiones virales más fulgurantes del torneo.

Antes del encuentro apenas sumaba 50.000 seguidores en Instagram. Menos de 24 horas después, superaba los 7 millones, un crecimiento orgánico que lo sitúa por encima de la mayoría de futbolistas de la selección española.

El mensaje que encendió la mecha

Tras su exhibición, Vozinha publicó un mensaje de agradecimiento en redes sociales en el que afirmaba sentir "orgullo, gratitud y responsabilidad" por representar a Cabo Verde en su primer Mundial de la historia. Ese hito deportivo, unido a su carisma y a la magnitud del rival, impulsó una ola global de apoyo que multiplicó su visibilidad.

Seguidores de Vozinha en Instagram / Archivo

Un crecimiento que supera a La Roja

El ascenso del guardameta ha sido tan meteórico que ya supera en seguidores a casi todos los jugadores de España. Solo Lamine Yamal (43,6M), Pedri (23M) y Gavi (19,5M) mantienen cifras superiores, aunque este último podría ser alcanzado en cuestión de horas.

El resto del combinado español, de Dani Olmo (5,9M) a Yeremi Pino (218.000), queda por detrás del portero caboverdiano, cuya repercusión digital ha roto cualquier previsión.

Un impacto que trasciende a España

El fenómeno no se limita al entorno español. Vozinha ya supera también a numerosos jugadores del Real Madrid, acercándose a los 9 millones de Tchouameni y dejando atrás a nombres como Asensio, Mendy o Cucurella.

Todo ello mientras su valor de mercado se mantiene en 50.000 euros y su contrato con el GD Chaves de Portugal expira el 30 de junio, situándolo en una posición inesperadamente privilegiada para decidir su futuro.

Un Mundial que amplifica historias

El caso de Vozinha recuerda al reciente impulso del neozelandés Tim Payne, pero con un matiz clave: esta vez el crecimiento no responde a un reto viral, sino a una actuación deportiva memorable.

El Mundial 2026 vuelve así a demostrar su capacidad para transformar carreras, proyectar figuras desconocidas y convertir un partido en un fenómeno global.