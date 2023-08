¡Polémica en la final del Mundial! ¿Se tenía que repetir el penalti de Hermoso?

Uno de los momentos más polémicos ocurrió en el minuto 69, cuando Jennifer Hermoso se dispuso a ejecutar un penalti Una infracción de la portera inglesa que adelantó su posición antes del disparo, lo cual no pasó desapercibido

El transcurso del emocionante partido entre España e Inglaterra en el ámbito del fútbol femenino no estuvo exento de controversia.

Uno de los momentos más polémicos ocurrió en el minuto 69, cuando Jennifer Hermoso se dispuso a ejecutar un penalti. Sin embargo, la ejecución no concluyó como se esperaba debido a una infracción de la portera inglesa que adelantó su posición antes del disparo, lo cual no pasó desapercibido para el ojo atento de los aficionados.

El VAR, sistema utilizado para tomar decisiones en situaciones de juego polémicas, desencadenó una situación aún más controvertida al no intervenir y ordenar la repetición del penalti fallado por España. La evidente infracción cometida por la portera inglesa, que avanzó por delante de la línea de gol antes del disparo de Hermoso, fue pasada por alto por el VAR, lo que generó un entendible descontento entre los jugadores, el cuerpo técnico y los seguidores de la selección española.

Would need an angle directly in line with the goal line to be absolutely sure, but Law 14 essentially requires that one of Earps' feet is "breaking the plane" of the goal line. It does not need to be on the ground. #WorldCup2023 https://t.co/rAfnHIj7ZB pic.twitter.com/IWrFYcqAP4