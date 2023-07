Países Bajos impone su jerarquía, Suecia se lleva un susto y Francia empata sin goles

Las neerlandesas vencieron un partido crucial ante Portugal gracias a un gol de la defensa van der Gragt Suecia consiguió llevarse el triunfo con un tanto final de Ilestedt, después del gol inicial de la azulgrana Rolfo

La subcampeona Países Bajos hizo valer su jerarquía y se impuso (1-0) a la debutante Portugal, en la cuarta jornada del Mundial de fútbol femenino de Australia y Nueva Zelanda, mientras Suecia se llevó un susto aunque ganó, y Francia cedió un empate sin goles ante Jamaica.

PAÍSES BAJOS 1 - PORTUGAL 0

La selección de Países Bajos cosechó una victoria por la mínima gracias al gol más rápido marcado hasta el momento en el campeonato, un certero cabezazo a los 13 minutos de Stefanie Van der Gragt, en el segundo partido del grupo E, celebrado en el estadio de Dunedin, en la Isla Sur de Nueva Zelanda.

El conjunto naranja no tardó para encajar el ritmo y las subcampeonas mundiales hicieron valer su jerarquía frente a una debutante Portugal que no dejó amedrentarse. Pero la superioridad en el terreno de juego era palpable y la ventaja neerlandesa dejó aún más evidente esa disparidad.

En un Grupo E en el que la vigente bicampeona Estados Unidos se presenta como la máxima favorita, la cita suponía un duelo clave para perfilar el pase a los octavos de final, por lo que el gol más rápido del torneo hasta ahora tiene un valor incalculable.

SUECIA 2 - SUDÁFRICA 1

En la primera jornada del grupo G, Suecia, una de las grandes potencias de este Mundial, se llevó un susto al sufrir un gol histórico de la vigente campeona africana Sudáfrica, anotado por la mediocampista Hildah Magaia.

En un partido más parejo de lo previsto, y disputado bajo la copiosa lluvia de Wellington, las sudafricanas impusieron las condiciones con su fútbol físico y veloz en el inicio, pero con el paso de los minutos las suecas consiguieron encontrar su juego.

Las vacilaciones en las salidas áreas de Sudáfrica fueron agigantando a Suecia, que logró igualar el marcador con una anotación de Fridolina Rolfo tras un despeje fallado de la lateral derecha Lebohang Ramalepe.

Suecia pasó entonces a apostar por su eficaz juego aéreo y un tanto marcado por Amanda Ilestedt en el último minuto selló el triunfo sueco ante una Sudáfrica que estuvo muy cerca de dar la sorpresa.

FRANCIA 0 - JAMAICA 0

Francia y Jamaica no salieron de un empate sin goles en el estadio de Sídney en el primer partido del grupo F y el último de este domingo. Las francesas, otras de las favoritas en coronarse campeonas, no lograron encontrar su mejor versión y, pese a la superioridad en el campo, no pudo encontrar su camino hacia el gol.

Los cinco minutos finales concentraron todo lo que no pasó en el resto de la cita: Francia casi firmó la victoria con un potente disparo de Kadidiatou Diani en el palo y ambos equipos llegaron más a la portería que los 85 minutos anteriores.

A falta de cuatro minutos para el pitido final, la estrella jamaicana Khadija Shaw fue expulsada tras recibir su segunda tarjeta amarilla por una dura falta en Renard, por lo que se perderá el siguiente encuentro.

Francia aprovechó la superioridad numérica y podría haber decidido las cosas no fuera por la determinación de la portera Rebecca Spencer y la resistencia de Jamaica, que blindó sus filas y logró un empate histórico para sumar su primer punto en la historia de los Mundiales.