Noruega busca resurgir ante una Japón en auge

Las niponas han hecho pleno de victorias en la fase de grupos, y las noruegas buscan resurgir tras un mal inicio La baja de Ada Hegerberg complica las opciones del combinado que dirige Hege Riise

Las selecciones de Japón y Noruega se miden este sábado (10.00 hora española) en el segundo duelo de octavos de la jornada del Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

Un duelo de excampeonas mundiales, con cierto sabor a final. Las ‘Nadeshiko’ conquistaron su corona Mundial en 2011 (y fueron subcampeonas en 2015), mientras que el título noruego llegó hace algo más, en 1995.

A este duelo, sin embargo, llegan con distintas sensaciones después de la fase de grupos. Mientras que Japón ha confirmado su papel de favorita con pelno de victorias y un balance de 11 goles a favor y ninguno en contra, incluída la goleada a España (4-0) en el tercer partido; las de Hege Riise arrancaron con una preocupante derrota ante las anfitrionas, Nueva Zelanda.

Las sensaciones no mejoraron con el empate a Suiza (0-0) y tuvieron que esperar al último duelo contra Filipinas (6-0) para certificar su pase de ronda. La lesión de una de sus grandes estrellas, Ada Hegerberg, podría lastrar a las nórdicas. La delantera fue baja ante Filipinas y es duda para este duelo. A todo esto se unió además la tensión generada por las críticas de Caroline Graham Hansen por no ser titular. La azulgrana recuperó su puesto en el once ante Filipinas y volverá a ser la piedra angular en ataque para este duelo de octavos.

La estadística se pone además del lado nipón, que ha perdido solo uno de los siete duelos que ha disputado ante Noruega, precisamente el único precedente en un mundial, en un ya lejano 1999.

Alineaciones probables:

Japón: Yamashita; Takahashi, Kumagai, Minami; Shimizu, Hayashi, Nagano, Endo; Miyazawa, Ueki, Naomoto.

Noruega: Mikalsen; T. Bjelde, M. Mjelde, Harviken, T. Hansen; V. Boe Risa; F. Maanum, G. Reiten; C. Hansen, Roman Haug y Haavi.