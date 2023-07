El motivo del anuncio de la retirada de Megan Rapinoe

La delantera californiana cree que el anuncio de la retirada previo al inicio del mundial, evitaría cualquier distracción durante el campeonato "Me permite concentrarme mucho más y que el equipo también lo haga"

La estrella mediática de la selección estadounidense, Megan Rapinoe, anunció la semana pasada el retiro como futbolista profesional una vez haya finalizado el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. La decisión de anunciar la retirada previamente al inicio del campeonato del mundo es únicamente debido a la necesidad de ayudar tanto a la selección como a ella misma de cara al mundial.

La futbolista explicó este miércoles ante los medios de comunicación en Aukcland las dudas que habría sembrado en torno a la expedición de la selección si no hubiera anunciado sus planes antes de que comenzara el torneo.

"Obviamente, tengo 38 años, no voy a jugar para siempre y es extraño para mí tener algo arreglado y sentirme en paz y no responder las preguntas. Quería eso para mí. Me permite concentrarme mucho más y que el equipo también lo haga. Así no nos preguntarán cada vez, tras cada partido. Simplemente, está ahí fuera y yo puedo disfrutarlo y concentrarme en tratar de ganar el torneo", aseguró.

Estados Unidos busca el cuarto campeonato del mundo, la primera desde 2015, donde la jugadora californiana tuvo un papel estrella durante todo el torneo.

Además, Rapinoe aprovechó sus declaraciones para animar e inspirar a las jóvenes neozelandesas a jugar al fútbol. "Creo que realmente podemos ver y sentir que el juego crece y el mundo cambia a nuestro alrededor. Sé lo que significó para mí poder ver a Mia Hamm de cerca o ver a Brandi Chastain de cerca cuando era más joven, así que espero que sea una inspiración para ellos, pero creo que también es una inspiración para nosotros", explicó.