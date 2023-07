Messi, embajador del Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda

El argentino participa en la última campaña de Adidas destinada a dar visibilidad al fútbol femenino Las jugadoras Alessia Russo, Lena Oberdorf y Mary Fowler son la protagonistas de esta campaña

El ex delantero del Barça y actual futbolista del Inter Miami Leo Messi es uno de los embajadores del Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda a través de la última campaña de Adidas que, bajo el lema 'Play Until They Can't Look Away' -Juega hasta que no puedan mirar hacia otro lado'- está destinada a ayudar al crecimiento del fútbol femenino y darle visibilidad ante las nuevas generaciones.

Alessia Russo, delantera inglesa del Manchester United, Lena Oberdorf, centrocampista alemana del Wolfsburgo, y Mary Fowler, delantera australiana del Mancheste City son las protagonistas de esta campaña en la que también participan la actriz Jenna Ortega y los iconos de la marca Leo Messi, flamante campeón del Mundo con Argentina, David Beckham, Leon Goertzka y Ian Wright, que protagoniza una de las películas de la campaña junto a su hija Raphaella Wright-Phillips, futbolista del Arsenal.

El Mundial, un punto de inflexión para el fútbol femenino

Sina Neubrandt, Directora de Comunicaciones Globales de adidas, habla sobre la nueva campaña: "No se puede negar que, si bien todas las Copas del Mundo son especiales, el torneo de este verano se siente como uno que realmente nos está llevando a un punto de inflexión para el fútbol femenino. Estamos viendo ventas récord de entradas, audiencias de retransmisión más grandes, aficionados más comprometidos y más íconos emergentes que nunca. Es precisamente esta esencia la que hemos buscado capturar en nuestra nueva campaña. Al mostrar a algunas de las mejores estrellas del juego, esperamos poder inspirar a la próxima generación a prolongar también su sueño y ver a estas personas como modelos a seguir que pueden ayudarlos a alcanzar nuevas posibilidades".

Mensaje de empoderamiento femenino de cara al Mundial de Australia y Nueva Zelanda | ADIDAS

Alessia Russo compartió sus impresiones sobre la campaña y su participación en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda: "Desde que era pequeña, ha sido mi sueño jugar en la Copa Mundial Femenina. Este año, puedo vivir esa realidad y desempeñar mi papel en la celebración de lo lejos que ha llegado el juego junto a algunos de los mejores del mundo. Ganar la EURO el verano pasado no solo fue un momento inolvidable y que me cambió la vida, sino también para las niñas de todo el Reino Unido. Espero que hayamos puesto nuestro granito de arena para mostrarles que jugar a cualquier nivel es posible, que es lo que también esperamos hacer con esta campaña: inspirar a la próxima generación de iconos".

Lena Oberdorf también analizó la campaña: "Durante mucho tiempo, pensé que era imposible convertirme en una jugadora de fútbol profesional, se sentía tan fuera de alcance, pero el juego ha cambiado mucho y es tan increíble ver y sentir que el fútbol femenino tiene más apoyo que nunca. ¡Pero todavía hay un largo camino por recorrer! Durante torneos como la Copa del Mundo, debemos continuar inspirando y creando posibilidades para que las mujeres y las niñas se involucren y experimenten el hermoso juego".

Y también Mary Fowler se expresó sobre la eclosión del fútbol femenino: "Este verano es especial para mí de muchas maneras: no solo representaré a mi nación en el escenario más grande, sino que también podré hacerlo en mi ciudad natal frente a todos mis amigos y familiares que me han apoyado desde el principio".

Como parte de la asociación continua de adidas con Common Goal, el 1 por ciento de todas las ventas de balones de la Copa Mundial desde 2022, incluido el Balón Oficial de la Copa Mundial Femenina, Oceaunz, se comprometerá con el crecimiento y el apoyo al deporte femenino, incluido el 'Acelerador Global Goal 5' de Common Goal, lo que permite que este proyecto alcance y cambie más vidas en todo el mundo.