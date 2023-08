Keira Walsh mete presión a Australia

La centrocampista 'lioness' echa balones al tejado de Australia por jugar ante su público la semifinal del Mundial Walsh agradeció el gesto de su capitana, lesionada de gravedad, que viajó para apoyar a sus compañeras

La centrocampista azulgrana de la selección inglesa dice que “la presión está sobre Australia” al jugar frente a su público la semifinal de la Copa del Mundo. Las ‘lionesess’, que ganaron la Eurocopa 2022 en Ingalterra el pasado verano, juegan su tercera semifinal consecutiva del Mundial.

El gran juego de las anfitrionas las han llevado a estar por primera vez entre las cuatro mejores, Walsh dijo esto sobre su torneo: “Son un gran equipo, ya sea que sientan la presión o no. Por la forma en que juegan, no parece que la sientan. Son muy físicas y tenemos que estar preparadas para eso. Se trata solo de ir con confianza".

Además, la azulgrana tuvo unas palabras hacia la capitana de su selección, lesionada del ligamento cruzado anterior, quien viajó hacia el continente oceánico para apoyar a sus compañeras.

"La primera vez que la vi estaba afuera de la ventana de mi hotel saludando. Puedo imaginar que no es fácil de ver para ella, le hubiera gustado estar jugando, así que apreciamos su apoyo. Eso muestra el buen carácter de ella".

"The first time I saw her, she was standing outside my hotel room waving. She didn't want to distract us on game-day. I imagine it isn't easy for her. It shows what a good character & person she is" Keira Walsh on Leah Williamson watching the @Lionesses in Australia