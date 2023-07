La capitana de Zambia jugará el Mundial sin pasar el test de género

Bartra Banda no disputó la Copa África con su selección por superar los niveles habituales de testosterona en mujeres Nueva polémica tras la investigación a su seleccionador por abusos sexuales

Nueva polémica la que surge con la selección de Zambia a pocas semanas de que comience el Mundial. Tras la investigación a su seleccionador por presuntos abusos sexuales, ahora su capitana está en el centro de los focos porque disputará el Campeonato del Mundo femenino de Australia y Nueva Zelanda a pesar de no haber superado un test de género.

Barbra Banda está en el centro de la polémica en las últimas horas tras nuevas sospechas destapadas por 'Bild'. La futbolista ya no pudo disputar la Copa África en enero de 2022 con su selección por haber superado los niveles habituales de testosterona en mujeres.

Tras la victoria de Zambia ante Alemania con dos goles de Barbra el pasado viernes 7 de julio, surgió la noticia en el medio alemán, que explicó que existen sospechas de que la jugadora del Shanghai Shengli pueda ser un hombre debido a varios antecedentes.

Ya en 2022 se informó de que no jugaba la Copa África por 'razones médicas', según la Federación de Zambia. No obstante, la causa real es un test de género que reveló niveles de testosterona muy altos. Para el Mundial, la FIFA no realiza estos tests, pues dependen exclusivamente de las Federaciones nacionales, y Barbra Banda será rival de España en la segunda jornada.