Aitana: "Estamos aquí para llegar lo más lejos posible"

"No estoy focalizada para nada en premios individuales, estoy centrada en los objetivos del grupo", ha declarado la futbolista del Barça "Se trata de un Mundial, creo que hay grandes selecciones y esto va de detalles", ha añadido sobre las posibilidades de España

Aitana Bonmatí evaluó este martes que la selección española llega con "las máximas condiciones posibles" al Mundial de fútbol y aseguró que buscará "llegar lo más lejos posible" en el campeonato. "Creo que estamos aquí para llegar lo más lejos posible, tenemos un gran equipo pero tampoco quiero menospreciar ninguna otra selección. Se trata de un Mundial, creo que hay grandes selecciones y esto va de detalles", dijo la futbolista en una rueda de prensa este martes en la ciudad neozelandesa de Palmerston North, donde la selección se alojará durante el torneo.

Bonmatí aseveró que, en una competencia de ese nivel, no le gusta "hablar de mínimos" sino de "máximos", al señalar que el foco del equipo debería ser siempre "lo más alto posible". "Nosotras estamos aquí trabajando al máximo para llegar lo más lejos posible, así que no me gustaría hablar de mínimos, sino poner la mirada en lo más alto", afirmó.

🗣️ @AitanaBonmati: “Voy a poner todo de mí a disposición del grupo para intentar llegar lo más lejos posible en el Mundial".#JugarLucharYGanar pic.twitter.com/cLjibhupiu — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) July 18, 2023

La jugadora, actual campeona de la Champions con el Barça, reconoció la "intensidad" de los últimos entrenamientos en territorio oceánico, pero aseguró que se trata de una ventaja en una cita tan importante como un Mundial, cuya edición 2023 se celebra en Nueva Zelanda y Australia. "Estamos aquí entrenando al máximo. Sí es cierto que hay mucha intensidad y toda esa intensidad nos va a aportar mucho en el Mundial. Cuando entrenas así seguro las cosas salen bien", aseveró.

La centrocampista, una de las tres jugadoras del grupo "de las 15" que regresaron al conjunto español tras las tensiones que golpearon la Federación española en los últimos meses, indicó que está focalizada en aportar su "mejor versión" al grupo. "No estoy focalizada para nada en premios individuales, estoy aquí delante un Mundial. Creo que esto seria egoísta y yo personalmente no soy, estoy focalizada en el grupo. Estoy aquí para aportar mi mejor versión", matizó.