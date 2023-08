El 1x1 de España ante Suiza en los octavos de final del Mundial Femenino

La selección española arrolla a Suiza y ya está en los cuartos de final Aitana Bonmatí fue la mejor jugadora del partido con un doblete

La selección española ha logrado hacer historia al superar por primera vez una eliminatoria en un gran torneo. El equipo de Jorge Vilda ha sido muy superior a Suiza y ya está en los cuartos de final del Mundial. El rival saldrá del duelo entre Sudáfrica y Países Bajos.

España ha dominado por completo el duelo contra las helvéticas y se han resarcido a las mil maravillas después del desafortunado gol en propia puerta de Laia Codina, que significó el empate. Precisamente la defensa también ha podido enmendar su error marcando el cuarto gol de las españolas al final del primer tiempo.

La gran protagonista ha sido Aitana Bonmatí, con dos goles y una asistencia. También han marcado Alba Redondo, Laia Codina y Jenni Hermoso.

Estuvo desafortunada al recibir un gol en propia puerta. Pero quedó en anécdota porque Suiza no inquietó la porteria de España. Estuvo muy bien en un remate a bocajarro en la segunda mitad. Fue uno de los cambios sorprendentes de Jorge Vilda en el once inicial.

Subió la banda con acierto y puso buenos balones a las delanteras. En defensa no sufrió para cerrar su banda. Partido muy completo de la lateral española.

Criticada por su mala actuación ante Japón, donde salió en la foto de más de un gol, la jugadora española fue un auténtico muro impenetrable para las delanteras de Suiza. Lo rechazó todo y no permitió ningún tipo de relajación en defensa.

Le tocó jugar por la izquierda pero se adaptó sin problemas. Subió por su banda y demostró su gran calidad. Ayudó en la construcción del juego y puso buenos centros aunque no pudo ser determinante en ataque.

Ante Suiza jugó de centrocampista y dejó su lugar en la delantera. Se movió muy bien para generar espacios y aunque quizá no participó tanto con pelota todas sus acciones tuvieron criterio. Además firmó el quinto gol con un remate de rosca espectacular.

7

Esther Gonzalez, delantero

Trabajadora

Volció de nuevo al once y fue clave en la presión del conjunto español. Se fajó en defensa y pese a que no pudo marcar no dejó de desmarcarse y busca espacios en la zona de ataque.