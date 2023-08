El 1x1 de España ante Países Bajos en el Mundial Femenino

España alcanzó por primera vez las semifinales de un Mundial Las futbolista de Jorge Vilda fueron muy superiores a Países Bajos

España escribió un nuevo capítulo en su libro de historia derrotando a Países Bajos (2-1) en la prórroga de los cuartos de final y plantándose por primera vez en las semifinales de un Mundial.

Las futbolista de Jorge Vilda fueron muy superiores a las neerlandesas, aunque el gol de Van der Gragt les obligó a remar más de lo necesario. Mariona Caldentey dio un recital y abrió el marcador desde el punto de penalti. Y Salma Paralluelo decidió la eliminatoria con su fútbol diferencial.

Todas las futbolistas de España rayaron a gran altura. Así vimos la actuación de las jugadoras españolas:

Mientras estuvo sobre el campo Martens y, especialmente, Beerenesteyn no olieron el balón. Un desmayo le obligó a retirarse. A partir de entonces, Beerensteyn campó a sus anchas.

Corrió las dos bandas como si no hubiera un mañana convirtiéndose en una delantera más durante casi todo el encuentro. Tanto en la izquierda como en la derecha, ya en la prórroga, hizo estragos empujando a las neerlandesas hacia su área.

Empezó marcando diferencias con sus ruputuras al espacio, pero poco a poco tuvo que ir retrasando su posición para dar equilibrio al equipo. No fue su partido más brillante, pero Países Bajos se creció cuando fue sustituida. Ahí empezaron a llegar los problemas para el área de Cata Coll.

9

Mariona Caldentey, delantero

Magistral

No tocó ni un solo balón sin sentido. Supo interpretar por dónde moverse para hacer daño a Países Bajos. Con sus movimientos creó superioridad en el centro del campo y abrió el carril para las incursiones de Ona Batlle. Pero no solo eso. Cada toque de balón fue como si acariciara el cuero con un guante. Dio ventaja una y otra vez a Esther González y Alba Redondo en una primera parte de exhibición. Además, tomó la responsablidad de lanzar el penalti. Cuando fue sustituida no podía dar un paso más.