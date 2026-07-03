Félix Jordán, experto en negocios: "El Mundial ya no es solo una competición deportiva; es una plataforma global de contenidos, turismo y negocio"

El Mundial de 2026 marcará un antes y un después en la historia del deporte. La ampliación del torneo no solo incrementará la audiencia global, sino que disparará el volumen de negocio alrededor de la competición, convirtiendo el campeonato en uno de los mayores acontecimientos económicos del planeta.

Para Félix Jordán De Urríes, Director Comercial, Asuntos Públicos y Nuevo Negocio de RPM Sports (Grupo Experientia), el fútbol es únicamente el centro emocional de una industria mucho mayor. "Cuando hablamos de un Mundial hablamos de mucho más que fútbol. Durante un mes, el torneo crea una economía propia alrededor de la atención global", explica.

Según el experto, la gran beneficiada sigue siendo la FIFA, que concentra los principales ingresos mediante los derechos audiovisuales, los patrocinios internacionales, la venta de entradas, el hospitality y las licencias comerciales. "Monetiza la audiencia, la escasez de entradas y la asociación de las marcas con el mayor espectáculo deportivo del planeta", resume.

Un negocio que mueve mucho más que el fútbol

La dimensión económica del torneo alcanza prácticamente todos los sectores. Medios de comunicación, plataformas audiovisuales, patrocinadores, aerolíneas, hoteles, restauración, comercio, turismo, tecnología, seguridad o producción audiovisual encuentran en el Mundial uno de sus momentos de mayor actividad.

Jordán recuerda que la distribución de esos ingresos es muy diversa. Mientras la FIFA concentra la parte más rentable del negocio centralizado, las ciudades anfitrionas capturan el gasto directo de los millones de aficionados desplazados. Paralelamente, las marcas deportivas impulsan la venta de equipaciones, las televisiones monetizan audiencias récord y el sector turístico aprovecha el incremento de la demanda.

Las cifras ilustran el crecimiento del evento. Qatar 2022 vendió más de 3,18 millones de entradas y generó alrededor de 686 millones de dólares únicamente por ticketing. Para 2026, con el aumento de partidos y participantes, la FIFA prevé ingresar cerca de 3.017 millones de dólares entre entradas y hospitality.

"La clave es que el partido es el centro emocional, pero el negocio se produce alrededor: antes, durante y después. Por eso el Mundial es probablemente el mayor escaparate económico del deporte", afirma.

El mayor reto logístico de la historia de los Mundiales

La organización conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá añade una complejidad inédita para los responsables del evento.

"No estamos hablando de organizar un torneo en un país, sino de coordinar una plataforma deportiva repartida en tres Estados, tres marcos regulatorios, tres sistemas de seguridad, distintas realidades migratorias y 16 ciudades con infraestructuras muy diferentes", explica.

Entre los principales desafíos identifica la coordinación operativa, la movilidad de selecciones, aficionados, medios y patrocinadores, además de la seguridad en un torneo que movilizará millones de desplazamientos entre sedes separadas por miles de kilómetros.

Pero esa complejidad también multiplica las oportunidades. "Estados Unidos aporta el mayor mercado deportivo y publicitario del mundo; México, una cultura futbolística profundamente arraigada; y Canadá, un mercado con enorme potencial de crecimiento. La combinación convierte el Mundial en una plataforma continental".

El experto también advierte de que el contexto geopolítico jugará un papel importante durante el torneo. "Cuestiones como las tensiones internacionales o la política migratoria también se juegan en el terreno del deporte. El fútbol trasciende claramente los asuntos deportivos".

El aficionado ya no compra solo un partido

Si hace unos años el estadio concentraba prácticamente toda la experiencia del Mundial, hoy representa solo una parte del producto.

"La experiencia del aficionado se ha convertido en un producto absolutamente estratégico", sostiene Jordán. "El partido sigue siendo el corazón emocional, pero alrededor se ha construido toda una economía de fan zones, hospitality, experiencias VIP, activaciones de patrocinadores, conciertos, restauración, tecnología y entretenimiento".

El cambio responde a una realidad evidente: millones de aficionados viven el Mundial sin asistir a un solo encuentro. Las fan zones permiten ampliar el alcance del torneo mucho más allá del aforo de los estadios y se han convertido en auténticos centros de consumo y activación comercial.

El hospitality también ha adquirido un peso creciente para empresas y patrocinadores, donde el valor reside tanto en el acceso exclusivo como en las oportunidades de negocio y networking que genera el evento.

"El partido concentra la emoción; la experiencia multiplica la monetización. En un Mundial moderno es tan importante llenar el estadio como llenar las ciudades, las redes sociales y los espacios de marca".

España 2030 debe mirar con atención a Norteamérica

La organización conjunta del Mundial 2030 por parte de España, Portugal y Marruecos convierte la edición de 2026 en un banco de pruebas de enorme valor.

"España debe mirar el Mundial 2026 como un laboratorio previo", afirma Jordán. "La gran lección es que un Mundial ya no se gana solo con buenos estadios, sino con una estrategia integral de país".

El especialista considera que la coordinación institucional será uno de los factores decisivos, junto a la capacidad para aprovechar el impacto turístico, empresarial y reputacional del torneo.

También insiste en la necesidad de medir el retorno con indicadores precisos y evitar inversiones sin utilidad futura. España, recuerda, parte con una posición privilegiada gracias a su red de infraestructuras, estadios, aeropuertos y experiencia en grandes eventos.

"El objetivo no debe ser solo llenar estadios durante un mes. Debe servir para proyectar calidad de vida, seguridad, innovación, gastronomía, cultura y capacidad organizativa. El Mundial tiene que convertirse en una herramienta de posicionamiento país y de generación de negocio a largo plazo".

El éxito ya no se mide solo en audiencia

Para Jordán, los indicadores tradicionales han dejado de ser suficientes para evaluar un Mundial.

"Hoy el éxito ya no se mide únicamente por cuánta gente lo ve o cuánto dinero ingresa la organización. Se mide por la calidad del impacto y por lo que deja el evento".

Las marcas analizan notoriedad, recuerdo, afinidad, intención de compra, engagement, ventas, interacción en las activaciones o datos obtenidos de los aficionados. Los destinos turísticos observan el gasto medio por visitante, la ocupación hotelera o la intención de regresar al país después del torneo.

A ello se suma la reputación internacional, la percepción de seguridad, el posicionamiento de la marca país o el legado económico que deja la competición años después.

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"El Mundial es un escaparate", concluye. "Pero el verdadero éxito está en lo que ocurre después de que se apagan los focos. La capacidad de transformar la atención global en turismo, reputación, negocio y legado será lo que determine quién ha ganado realmente fuera del terreno de juego".