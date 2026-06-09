Felipe Baloy, el héroe panameño que convirtió un 6-1 en contra en motivo de orgullo nacional: "Lleva más goles que Messi"

Las derrotas se intentan olvidar rápido. Los más fanáticos, si su equipo juega de noche y pierde, se meten en la cama de inmediato, a veces incluso sin cenar. Pero también existe la otra cara de la moneda: quienes deciden guardar una derrota para siempre, como si fuera un recuerdo sagrado. Que se lo pregunten al pueblo panameño y a aquel 6-1 contra Inglaterra en el Mundial de Rusia 2018.

Todo cambió en el minuto 78. El partido estaba completamente roto. El 6-0 que iluminaba el marcador del Nizhny Novgorod era demoledor. Panamá venía de caer 3-0 ante Bélgica y, con aquella goleada de escándalo, sabía que su primera aventura mundialista terminaría en la fase de grupos. Entonces llegó un centro al área de Ricardo Ávila, a balón parado. Felipe Baloy se escapó de su marca y empujó la pelota a la red.

Baloy, rematando el balón ante Inglaterra que lo convirtió en historia de los Mundiales / EFE

Inglaterra seguía ganando por cinco goles y la remontada era imposible. Pero Panamá lo gritó como si acabara de ganar el Mundial. No era el gol del honor, era más que eso. Era el gol de la historia. El primer gol de Panamá en un Mundial y el único anotado por un jugador panameño en la Copa del Mundo (ante Túnez, Panamá marcó un gol, pero fue un jugador tunecino en propia meta). Baloy, que ya era una leyenda de su país, trascendió a un estatus más venerado aún con aquel tanto ante los inventores del fútbol. El país enteró enloqueció con aquel tanto: "Lleva más goles que Messi en este Mundial", aseguraban orgullosos. Al final, el rosarino solo pudo igualar a Baloy en esa edición con una diana.

No era un jugador cualquiera. Era el capitán y líder de aquel equipo y una de las muestras vivientes de lo que cuesta tener éxito en el fútbol. Su carrera lo había llevado por Panamá, Colombia, Brasil, México y Guatemala, pero su momento más especial lo vivió con la selección, casi al final de su carrera.

Una despedida impresionante

Panamá había conseguido su primera clasificación mundialista en octubre de 2017, después de vencer a Costa Rica. Para toda una generación, estar en Rusia 2018 ya era el premio. Pero Baloy todavía tenía reservado un último capítulo: el de una despedida inolvidable. Tenía 37 años y más de 100 partidos a sus espaldas con Panamá. Con aquel gol se convirtió en el jugador más veterano en marcar en su debut mundialista, un récord que mantiene a día de hoy. La imagen del balón entrando en la portería de Inglaterra fue el cierre perfecto para una carrera profesional de dos décadas.

Baloy celebra su gol ante Inglaterra en el Mundial de Rusia 2018 / FRANCK ROBICHON

Pero Baloy siguió ligado al fútbol, y de qué manera. Fundó una escuela de fútbol y entrenó a uno de los equipos más importantes de su Panamá natal. Después, asumió la selección en categorías inferiores, hasta hacer historia este año al volver a una Copa del Mundo como técnico de la Selección Sub-17. Un logro que los medios panameños destacaron como histórico, porque lo convirtió en el primer panameño en llegar a un Mundial como jugador y, después, como entrenador.

Ahora, con la misión de impulsar al talento que deberá escribir las próximas páginas de la historia panameña, Baloy disfrutará de la segunda participación mundialista de su querido país. El destino ha querido que su camino vuelva a cruzarse con Inglaterra, esta vez en el Grupo L, junto a Croacia y Ghana. Un grupo casi imposible. Pero Panamá ya sabe que, incluso en las derrotas más duras, puede esconderse un recuerdo eterno