La Federación niega las declaraciones del 'falso' Mateu

La RFEF desmiente las declaraciones del colegiado español en Twitter Mateu Lahoz arbitró el partido entre Argentina y Países Bajos

La Federación Española de Fútbol ha desmentido que las declaraciones de Mateu Lahoz en Twitter tras el partido entre Argentina y Países Bajos sean ciertas. Y es que, el colegiado español no tiene ninguna cuenta en dicha red social.

Este mensaje en una cuenta falsa ha tenido bastante repercusión y la RFEF niega que sea la cuenta personal del colegiado valenciano.

Feliz con el trabajo realizado por mi y por mis compañeros. Triste porque sigan ocurriendo estas situaciones...El futbol es más que un deporte y hay que demostrarlo...😥



¡Seguimos! 💪🙌 pic.twitter.com/CB6gj0GV4m — Mateu Lahoz (@AMateuLahoz) December 9, 2022

Mateu, como suele ser habitual, no pasó desapercibido. El arbitro español sacó en el duelo de cuartos de final entre Argentina y Países Bajos 18 amarillas y una roja. No se acerca al récord absoluto del ruso Valentín Ivanov que enseñó 20 amarillas y cuatro rojas en el Portugal-Países Bajos de 2006, pero dejó su huella, y si no, que se lo digan a los aficionados de la albiceleste que terminaron el partido bastante enfadados con el colegiado.