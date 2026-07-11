La federación alemana confirma su acuerdo con Klopp... pero falta el escollo de Red Bull

La DFB ha confirmado este sábado mediante un comunicado oficial que las negociaciones con Jürgen Klopp para convertirlo en nuevo seleccionador avanzan a buen ritmo. "El presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, y el vicepresidente Hans-Joachim Watzke mantuvieron ayer en Nueva York una primera conversación intensa con Jürgen Klopp sobre la posible asunción del cargo de seleccionador nacional", explica el organismo.

Jürgen Klopp, antes del partido entre Alemania y Paraguay / Europa Press

La DFB va más allá y detalla el resultado del encuentro: "En el constructivo intercambio se alcanzó un entendimiento sobre los puntos esenciales de un potencial contrato". Es decir, las bases del acuerdo ya están pactadas entre ambas partes.

"Las conversaciones continuarán la próxima semana"

El comunicado también pone fecha a los siguientes pasos y transmite optimismo: "Las conversaciones continuarán la próxima semana. Ambas partes confían en que las negociaciones puedan cerrarse finalmente con éxito, siempre a reserva de un acuerdo con Red Bull, el actual empleador de Klopp".

Ahí está el único escollo real de la operación: el técnico de 59 años mantiene contrato con Red Bull como jefe de fútbol global de la multinacional hasta 2029, por lo que su desvinculación es condición imprescindible para que se ponga al frente de la 'Mannschaft'.

Jürgen Klopp, exentrenador alemán del Liverpool / MARC GÁZQUEZ| CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE

La DFB añade un último requisito formal: "Un posible contrato deberá ser aprobado finalmente en una sesión conjunta del consejo de supervisión y la junta de accionistas de la DFB".

El elegido tras el fiasco mundialista

Klopp es la gran apuesta de la DFB para reconstruir a Alemania tras el fracaso en el Mundial 2026, donde el equipo cayó eliminado en dieciseisavos de final ante Paraguay en la tanda de penaltis. El batacazo precipitó la salida de Julian Nagelsmann, que pidió ser relevado del cargo y cuyo contrato fue rescindido con efecto inmediato el pasado 3 de julio pese a que su vínculo llegaba hasta la Eurocopa 2028.

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Si la operación llega a buen puerto, sería la primera experiencia de Klopp al frente de una selección nacional, con la Eurocopa 2028 como primer gran reto del nuevo ciclo.