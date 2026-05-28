El FBI advierte de "represión transnacional" contra Estados Unidos durante el Mundial

A dos semanas del inicio del Mundial, el director del FBI, Kash Patel, emitió un mensaje en el que advirtió que durante el torneo combatirán la "represión transnacional" que, asegura, intentarán hacer algunos países contra Estados Unidos.

"Gobiernos extranjeros hostiles deliberadamente intentan acosar, silenciar e incluso asesinar gente en tierra estadounidense, a quienes ven como amenazas a sus regímenes. El FBI tiene un riguroso programa para contrarrestar esta amenaza", lee el mensaje de Patel a través de su cuenta de X (Twitter).

El mensaje emitido se une a la oleada de quejas que ha presentado al país norteamericano alrededor de la organización del Mundial. La más notoria ha sido la participación de Irán, con quien EE.UU. sostiene una guerra, y que llevó al presidente Donald Trump a declarar que no deberían jugar en su territorio, "por su propia seguridad" -- eventualmente llevándola a mover su campo de entrenamiento a México.

Siguiendo la misma línea que el presidente estadounidense ha mantenido desde su campaña electoral, la restricción de entrada al país a habitantes de la ya mencionada Irán, Haití, Costa de Marfil y Senegal ha complicado los planes de trabajo de estas selecciones de cara al torneo.

El pasado mes de marzo, en medio de las tensiones por la guerra en Medio Oriente, el Departamento de Justicia de EE.UU. anunció la incautación de dominios de internet encargados de esparcir "propaganda terrorista", afirmando que pertenecían al servicio de inteligencia de Irán, a quien calificó como "el principal Estado patrocinador del terrorismo a nivel mundial".

Refuerzan la seguridad

Sin ofrecer mayor detalles sobre los operativos o el trabajo realizado, Patel señaló que las 56 oficinas de campo del FBI cuentan con "fuerzas especiales dedicadas a la represión transnacional" que están "llevando a cabo intensas investigaciones para cazar a estos criminales". Presentando un mensaje con más tono de advertencia que de alerta.

"Con millones de personas visitando Estados Unidos en los próximos dos meses como parte del torneo, podríamos ver un incremento en estas actividades por parte de las naciones foráneas y alentamos al público a mantenerse alerta", puntualiza la publicación del director del FBI.

Además de invitar a la población a mantenerse alerta, lo hizo a ser "un par extra de ojos" y a "denunciar cualquier actividad sospechosa".

El logo del Mundial de 2026 ya decora los edificios de Vancouver / Europa Press

Alerta por tráfico de personas

No es la única advertencia que ha hecho el director del FBI. Apenas un día antes aprovechó las redes sociales para hacer énfasis en el esfuerzo por terminar con las redes de trata de personas, invitando nuevamente a la población e invitados a mantenerse alerta.

"Víctimas de la trata de personas a veces pueden estar a simple vista -- viajando en aeropuertos, comiendo en restaurantes e incluso viviendo en tu vecindario. Si ves algo que no luzca bien, repórtalo inmediatamente", sentenció.

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