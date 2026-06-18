MUNDIAL 2026
Así está la fase de grupos del Mundial 2026 en la jornada 2: resultados y posición de las 48 selecciones
Consulta todos los resultados, partidos y fechas de los 72 partidos que componen la fase de grupos del Mundial 2026
El Mundial 2026 da paso a su segunda jornada de competición en la fase de grupos. A lo largo de las próximas semanas, 48 selecciones se darán cita en las diferentes sedes de Estados Unidos, Canadá y México con el objetivo de superar el primer corte, derecho reservado a las 2 mejores de cada grupo y a las 8 mejores terceras.
El partido entre República Checa da paso a una fase decisiva, en la que algunas selecciones tendrán la oportunidad de dejar más que encarrilada su presencia en el cuadro final y otras deberán remar para revertir su mal inicio y salvarse de la quema.
La selección española, campeona del mundo en 2010 y gran favorita en la presente edición, dio comienzo a su camino hacia la segunda estrella con un decepcionante empate ante Cabo Verde. Los de Luis de la Fuente se verán obligados a remar para asaltar la primera posición del grupo H y conseguir un cruce más favorable en la primera eliminatoria.
Así va la fase de grupos del Mundial 2026
Grupo A
Jornada 1
- México vs Sudáfrica: 2-0
- Corea del Sur vs República Checa: 2-1
Jornada 2
- República Checa vs Sudáfrica: 1-1
- México vs Corea del Sur
Jornada 3
- República Checa vs México
- Sudáfrica vs Corea del Sur
Grupo B
Jornada 1
- Canadá vs Bosnia y Herzegovina: 1-1
- Qatar vs Suiza: 1-1
Jornada 2
- Suiza vs Bosnia y Herzegovina
- Canadá vs Qatar
Jornada 3
- Suiza vs Canadá
- Bosnia y Herzegovina vs Qatar
Grupo C
Jornada 1
- Brasil vs Marruecos: 1-1
- Haití vs Escocia: 0-1
Jornada 2
- Escocia vs Marruecos
- Brasil vs Haití
Jornada 3
- Escocia vs Brasil
- Marruecos vs Haití
Grupo D
Jornada 1
- Estados Unidos vs Paraguay: 4-1
- Australia vs Turquía: 2-0
Jornada 2
- Estados Unidos vs Australia
- Turquía vs Paraguay
Jornada 3
- Turquía vs Estados Unidos
- Paraguay vs Australia
Grupo E
Jornada 1
- Alemania vs Curazao: 7-1
- Costa de Marfil vs Ecuador: 1-0
Jornada 2
- Alemania vs Costa de Marfil
- Ecuador vs Curazao
Jornada 3
- Curazao vs Costa de Marfil
- Ecuador vs Alemania
Grupo F
Jornada 1
- Países Bajos vs Japón: 2-2
- Suecia vs Túnez: 5-1
Jornada 2
- Países Bajos vs Suecia
- Túnez vs Japón
Jornada 3
- Japón vs Suecia
- Túnez vs Países Bajos
Grupo G
Jornada 1
- Bélgica vs Egipto: 1-1
- Irán vs Nueva Zelanda: 2-2
Jornada 2
- Bélgica vs Irán
- Nueva Zelanda vs Egipto
Jornada 3
- Egipto vs Irán
- Nueva Zelanda vs Bélgica
Grupo H
Jornada 1
- España vs Cabo Verde: 0-0
- Arabia Saudí vs Uruguay: 1-1
Jornada 2
- España vs Arabia Saudí
- Uruguay vs Cabo Verde
Jornada 3
- Cabo Verde vs Arabia Saudí
- Uruguay vs España
Grupo I
Jornada 1
- Francia vs Senegal: 3-1
- Irak vs Noruega: 1-4
Jornada 2
- Francia vs Irak
- Noruega vs Senegal
Jornada 3
- Noruega vs Francia
- Senegal vs Irak
Grupo J
Jornada 1
- Argentina vs Argelia: 3-0
- Austria vs Jordania: 3-1
Jornada 2
- Argentina vs Austria
- Jordania vs Argelia
Jornada 3
- Argelia vs Austria
- Jordania vs Argentina
Grupo K
Jornada 1
- Portugal vs RD Congo: 1-1
- Uzbekistán vs Colombia: 1-3
Jornada 2
- Portugal vs Uzbekistán
- Colombia vs RD Congo
Jornada 3
- Colombia vs Portugal
- RD Congo vs Uzbekistán
Grupo L
Jornada 1
- Inglaterra vs Croacia: 4-2
- Ghana vs Panamá: 1-0
Jornada 2
- Inglaterra vs Ghana
- Panamá vs Croacia
Jornada 3
- Panamá vs Inglaterra
- Croacia vs Ghana
El calendario de la fase de grupos del Mundial 2026: partidos y fechas
Jueves 11 junio:
- 21:00h: México vs. Sudáfrica (A)
Viernes 12 junio:
- 04:00 h: Corea del Sur vs. República Checa (A)
- 21:00h: Canadá vs. Bosnia Herzegovina (B)
Sábado 13 junio:
- 03:00h: Estados Unidos vs. Paraguay (D)
- 21:00h: Qatar vs. Suiza (B)
Domingo 14 junio:
- 00:00h: Brasil vs. Marruecos (C)
- 03:00h: Haití vs. Escocia (C)
- 18:00h: Australia vs. Turquía (D)
- 19:00h: Alemania vs. Curazao (E)
- 22:00h: Países Bajos vs. Japón (F)
Lunes 15 junio:
- 01:00h: Costa de Marfil vs. Ecuador (E)
- 04:00h: Suecia vs. Túnez (F)
- 18:00h: España vs. Cabo Verde (H)
- 21:00h: Bélgica vs. Egipto (G)
Martes 16 junio:
- 00:00h: Arabia Saudí vs. Uruguay (H)
- 03:00h: Irán vs. Nueva Zelanda (G)
- 21:00h: Francia vs. Senegal (I)
Miércoles 17 junio:
- 00:00h: Irak vs. Noruega (I)
- 03:00h: Argentina vs. Argelia (J)
- 06:00h: Austria vs. Jordania (J)
- 19:00h: Portugal vs. RD Congo (K)
- 22:00h: Inglaterra vs. Croacia (L)
Jueves 18 junio:
- 01:00h: Ghana vs. Panamá (L)
- 04:00h: Uzbekistán vs. Colombia (K)
- 18:00h: República Checa vs. Sudáfrica (A)
- 21:00h: Suiza vs. Bosnia Herzegovina (B)
Viernes 19 junio:
- 00:00h: Canadá vs. Qatar (B)
- 03:00h: México vs. Corea del Sur (A)
- 21:00h: Estados Unidos vs. Australia (D)
Sábado 20 junio:
- 00:00h: Escocia vs. Marruecos (C)
- 02:30h: Brasil vs. Haití (C)
- 05:00h: Turquía vs. Paraguay (D)
- 19:00h: Países Bajos vs. Suecia (F)
- 22:00h: Alemania vs. Costa de Marfil (E)
Domingo 21 junio:
- 02:00h: Ecuador vs. Curazao (E)
- 06:00h: Túnez vs. Japón (F)
- 18:00h: España vs. Arabia Saudí (H)
- 21:00h: Bélgica vs. Irán (G)
Lunes 22 junio:
- 00:00h: Uruguay vs. Cabo Verde (H)
- 03:00h: Nueva Zelanda vs. Egipto (G)
- 19:00h: Argentina vs. Austria (J)
- 23:00h: Francia vs. Irak (I)
Martes 23 junio:
- 02:00h: Noruega vs. Senegal (I)
- 05:00h: Jordania vs. Argelia (J)
- 19:00h: Portugal vs. Uzbekistán (K)
- 22:00h: Inglaterra vs. Ghana (L)
Miércoles 24 junio:
- 01:00h: Panamá vs. Croacia (L)
- 04:00h: Colombia vs. RD Congo (K)
- 21:00h: Suiza vs. Canadá (B)
- 21:00h: Bosnia Herzegovina vs. Qatar (B)
Jueves 25 junio:
- 00:00h: Escocia vs. Brasil (C)
- 00:00h: Marruecos vs. Haití (C)
- 03:00h: República Checa vs. México (A)
- 03:00h: Sudáfrica vs. Corea del Sur (A)
- 22:00h: Curazao vs. Costa de Marfil (E)
- 22:00h: Ecuador vs. Alemania (E)
Viernes 26 junio:
- 01:00h: Japón vs. Suecia (F)
- 01:00h: Túnez vs. Países Bajos (F)
- 04:00h: Turquía vs. Estados Unidos (D)
- 04:00h: Paraguay vs. Australia (D)
- 21:00h: Noruega vs. Francia (I)
- 21:00h: Senegal vs. Irak (I)
Sábado 27 junio:
- 02:00h: Cabo Verde vs. Arabia Saudí (H)
- 02:00h: Uruguay vs. España (H)
- 05:00h: Egipto vs. Irán (G)
- 05:00h: Nueva Zelanda vs. Bélgica (G)
- 23:00h: Panamá vs. Inglaterra (L)
- 23:00h: Croacia vs. Ghana (L)
Domingo 28 junio:
- 01:30h: Colombia vs. Portugal (K)
- 01:30h: RD Congo vs. Uzbekistán (K)
- 04:00h: Argelia vs. Austria (J)
- 04:00h: Jordania vs. Argentina (J)
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