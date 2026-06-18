Así está la fase de grupos del Mundial 2026 en la jornada 2: resultados y posición de las 48 selecciones

El Mundial 2026 da paso a su segunda jornada de competición en la fase de grupos. A lo largo de las próximas semanas, 48 selecciones se darán cita en las diferentes sedes de Estados Unidos, Canadá y México con el objetivo de superar el primer corte, derecho reservado a las 2 mejores de cada grupo y a las 8 mejores terceras.

El partido entre República Checa da paso a una fase decisiva, en la que algunas selecciones tendrán la oportunidad de dejar más que encarrilada su presencia en el cuadro final y otras deberán remar para revertir su mal inicio y salvarse de la quema.

La selección española, campeona del mundo en 2010 y gran favorita en la presente edición, dio comienzo a su camino hacia la segunda estrella con un decepcionante empate ante Cabo Verde. Los de Luis de la Fuente se verán obligados a remar para asaltar la primera posición del grupo H y conseguir un cruce más favorable en la primera eliminatoria.

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España empieza su andadura en el Mundial 2026 con un decepcionante empate ante Cabo Verde / EFE

Así va la fase de grupos del Mundial 2026

Grupo A

Jornada 1 México vs Sudáfrica: 2-0

Corea del Sur vs República Checa: 2-1 Jornada 2 República Checa vs Sudáfrica: 1-1

México vs Corea del Sur Jornada 3 República Checa vs México

Sudáfrica vs Corea del Sur

Grupo B

Jornada 1 Canadá vs Bosnia y Herzegovina: 1-1

Qatar vs Suiza: 1-1 Jornada 2 Suiza vs Bosnia y Herzegovina

Canadá vs Qatar Jornada 3 Suiza vs Canadá

Bosnia y Herzegovina vs Qatar

Grupo C

Jornada 1 Brasil vs Marruecos: 1-1

Haití vs Escocia: 0-1 Jornada 2 Escocia vs Marruecos

Brasil vs Haití Jornada 3 Escocia vs Brasil

Marruecos vs Haití

Grupo D

Jornada 1 Estados Unidos vs Paraguay: 4-1

Australia vs Turquía: 2-0 Jornada 2 Estados Unidos vs Australia

Turquía vs Paraguay Jornada 3 Turquía vs Estados Unidos

Paraguay vs Australia

Grupo E

Jornada 1 Alemania vs Curazao: 7-1

Costa de Marfil vs Ecuador: 1-0 Jornada 2 Alemania vs Costa de Marfil

Ecuador vs Curazao Jornada 3 Curazao vs Costa de Marfil

Ecuador vs Alemania

Grupo F

Jornada 1 Países Bajos vs Japón: 2-2

Suecia vs Túnez: 5-1 Jornada 2 Países Bajos vs Suecia

Túnez vs Japón Jornada 3 Japón vs Suecia

Túnez vs Países Bajos

Grupo G

Jornada 1 Bélgica vs Egipto: 1-1

Irán vs Nueva Zelanda: 2-2 Jornada 2 Bélgica vs Irán

Nueva Zelanda vs Egipto Jornada 3 Egipto vs Irán

Nueva Zelanda vs Bélgica

Grupo H

Jornada 1 España vs Cabo Verde: 0-0

Arabia Saudí vs Uruguay: 1-1 Jornada 2 España vs Arabia Saudí

Uruguay vs Cabo Verde Jornada 3 Cabo Verde vs Arabia Saudí

Uruguay vs España

Grupo I

Jornada 1 Francia vs Senegal: 3-1

Irak vs Noruega: 1-4 Jornada 2 Francia vs Irak

Noruega vs Senegal Jornada 3 Noruega vs Francia

Senegal vs Irak

Grupo J

Jornada 1 Argentina vs Argelia: 3-0

Austria vs Jordania: 3-1 Jornada 2 Argentina vs Austria

Jordania vs Argelia Jornada 3 Argelia vs Austria

Jordania vs Argentina

Grupo K

Jornada 1 Portugal vs RD Congo: 1-1

Uzbekistán vs Colombia: 1-3 Jornada 2 Portugal vs Uzbekistán

Colombia vs RD Congo Jornada 3 Colombia vs Portugal

RD Congo vs Uzbekistán

Grupo L

Jornada 1 Inglaterra vs Croacia: 4-2

Ghana vs Panamá: 1-0 Jornada 2 Inglaterra vs Ghana

Panamá vs Croacia Jornada 3 Panamá vs Inglaterra

Croacia vs Ghana

El calendario de la fase de grupos del Mundial 2026: partidos y fechas

Jueves 11 junio: 21:00h: México vs. Sudáfrica (A) Viernes 12 junio: 04:00 h: Corea del Sur vs. República Checa (A)

21:00h: Canadá vs. Bosnia Herzegovina (B) Sábado 13 junio: 03:00h: Estados Unidos vs. Paraguay (D)

21:00h: Qatar vs. Suiza (B) Domingo 14 junio: 00:00h: Brasil vs. Marruecos (C)

03:00h: Haití vs. Escocia (C)

18:00h: Australia vs. Turquía (D)

19:00h: Alemania vs. Curazao (E)

22:00h: Países Bajos vs. Japón (F) Lunes 15 junio: 01:00h: Costa de Marfil vs. Ecuador (E)

04:00h: Suecia vs. Túnez (F)

18:00h: España vs. Cabo Verde (H)

21:00h: Bélgica vs. Egipto (G) Martes 16 junio: 00:00h: Arabia Saudí vs. Uruguay (H)

03:00h: Irán vs. Nueva Zelanda (G)

21:00h: Francia vs. Senegal (I) Miércoles 17 junio: 00:00h: Irak vs. Noruega (I)

03:00h: Argentina vs. Argelia (J)

06:00h: Austria vs. Jordania (J)

19:00h: Portugal vs. RD Congo (K)

22:00h: Inglaterra vs. Croacia (L) Jueves 18 junio: 01:00h: Ghana vs. Panamá (L)

04:00h: Uzbekistán vs. Colombia (K)

18:00h: República Checa vs. Sudáfrica (A)

21:00h: Suiza vs. Bosnia Herzegovina (B) Viernes 19 junio: 00:00h: Canadá vs. Qatar (B)

03:00h: México vs. Corea del Sur (A)

21:00h: Estados Unidos vs. Australia (D) Sábado 20 junio: 00:00h: Escocia vs. Marruecos (C)

02:30h: Brasil vs. Haití (C)

05:00h: Turquía vs. Paraguay (D)

19:00h: Países Bajos vs. Suecia (F)

22:00h: Alemania vs. Costa de Marfil (E) Domingo 21 junio: 02:00h: Ecuador vs. Curazao (E)

06:00h: Túnez vs. Japón (F)

18:00h: España vs. Arabia Saudí (H)

21:00h: Bélgica vs. Irán (G) Lunes 22 junio: 00:00h: Uruguay vs. Cabo Verde (H)

03:00h: Nueva Zelanda vs. Egipto (G)

19:00h: Argentina vs. Austria (J)

23:00h: Francia vs. Irak (I) Martes 23 junio: 02:00h: Noruega vs. Senegal (I)

05:00h: Jordania vs. Argelia (J)

19:00h: Portugal vs. Uzbekistán (K)

22:00h: Inglaterra vs. Ghana (L) Miércoles 24 junio: 01:00h: Panamá vs. Croacia (L)

04:00h: Colombia vs. RD Congo (K)

21:00h: Suiza vs. Canadá (B)

21:00h: Bosnia Herzegovina vs. Qatar (B) Jueves 25 junio: 00:00h: Escocia vs. Brasil (C)

00:00h: Marruecos vs. Haití (C)

03:00h: República Checa vs. México (A)

03:00h: Sudáfrica vs. Corea del Sur (A)

22:00h: Curazao vs. Costa de Marfil (E)

22:00h: Ecuador vs. Alemania (E) Viernes 26 junio: 01:00h: Japón vs. Suecia (F)

01:00h: Túnez vs. Países Bajos (F)

04:00h: Turquía vs. Estados Unidos (D)

04:00h: Paraguay vs. Australia (D)

21:00h: Noruega vs. Francia (I)

21:00h: Senegal vs. Irak (I) Sábado 27 junio: 02:00h: Cabo Verde vs. Arabia Saudí (H)

02:00h: Uruguay vs. España (H)

05:00h: Egipto vs. Irán (G)

05:00h: Nueva Zelanda vs. Bélgica (G)

23:00h: Panamá vs. Inglaterra (L)

23:00h: Croacia vs. Ghana (L) Domingo 28 junio: 01:30h: Colombia vs. Portugal (K)

01:30h: RD Congo vs. Uzbekistán (K)

04:00h: Argelia vs. Austria (J)

04:00h: Jordania vs. Argentina (J)

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