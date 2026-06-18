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MUNDIAL 2026

Así está la fase de grupos del Mundial 2026 en la jornada 2: resultados y posición de las 48 selecciones

Consulta todos los resultados, partidos y fechas de los 72 partidos que componen la fase de grupos del Mundial 2026

Así quedan los grupos definitivos de la primera fase del Mundial 2026

Así quedan los grupos definitivos de la primera fase del Mundial 2026 / MARC CREUS

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Alberto Teruel

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

El Mundial 2026 da paso a su segunda jornada de competición en la fase de grupos. A lo largo de las próximas semanas, 48 selecciones se darán cita en las diferentes sedes de Estados Unidos, Canadá y México con el objetivo de superar el primer corte, derecho reservado a las 2 mejores de cada grupo y a las 8 mejores terceras.

El partido entre República Checa da paso a una fase decisiva, en la que algunas selecciones tendrán la oportunidad de dejar más que encarrilada su presencia en el cuadro final y otras deberán remar para revertir su mal inicio y salvarse de la quema.

La selección española, campeona del mundo en 2010 y gran favorita en la presente edición, dio comienzo a su camino hacia la segunda estrella con un decepcionante empate ante Cabo Verde. Los de Luis de la Fuente se verán obligados a remar para asaltar la primera posición del grupo H y conseguir un cruce más favorable en la primera eliminatoria.

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España empieza su andadura en el Mundial 2026 con un decepcionante empate ante Cabo Verde / EFE

Así va la fase de grupos del Mundial 2026

Grupo A

Jornada 1

  • México vs Sudáfrica: 2-0
  • Corea del Sur vs República Checa: 2-1

Jornada 2

  • República Checa vs Sudáfrica: 1-1
  • México vs Corea del Sur

Jornada 3

  • República Checa vs México
  • Sudáfrica vs Corea del Sur

Grupo B

Jornada 1

  • Canadá vs Bosnia y Herzegovina: 1-1
  • Qatar vs Suiza: 1-1

Jornada 2

  • Suiza vs Bosnia y Herzegovina
  • Canadá vs Qatar

Jornada 3

  • Suiza vs Canadá
  • Bosnia y Herzegovina vs Qatar

Grupo C

Jornada 1

  • Brasil vs Marruecos: 1-1
  • Haití vs Escocia: 0-1

Jornada 2

  • Escocia vs Marruecos
  • Brasil vs Haití

Jornada 3

  • Escocia vs Brasil
  • Marruecos vs Haití

Grupo D

Jornada 1

  • Estados Unidos vs Paraguay: 4-1
  • Australia vs Turquía: 2-0

Jornada 2

  • Estados Unidos vs Australia
  • Turquía vs Paraguay

Jornada 3

  • Turquía vs Estados Unidos
  • Paraguay vs Australia

Grupo E

Jornada 1

  • Alemania vs Curazao: 7-1
  • Costa de Marfil vs Ecuador: 1-0

Jornada 2

  • Alemania vs Costa de Marfil
  • Ecuador vs Curazao

Jornada 3

  • Curazao vs Costa de Marfil
  • Ecuador vs Alemania

Grupo F

Jornada 1

  • Países Bajos vs Japón: 2-2
  • Suecia vs Túnez: 5-1

Jornada 2

  • Países Bajos vs Suecia
  • Túnez vs Japón

Jornada 3

  • Japón vs Suecia
  • Túnez vs Países Bajos

Grupo G

Jornada 1

  • Bélgica vs Egipto: 1-1
  • Irán vs Nueva Zelanda: 2-2

Jornada 2

  • Bélgica vs Irán
  • Nueva Zelanda vs Egipto

Jornada 3

  • Egipto vs Irán
  • Nueva Zelanda vs Bélgica

Grupo H

Jornada 1

  • España vs Cabo Verde: 0-0
  • Arabia Saudí vs Uruguay: 1-1

Jornada 2

  • España vs Arabia Saudí
  • Uruguay vs Cabo Verde

Jornada 3

  • Cabo Verde vs Arabia Saudí
  • Uruguay vs España

Grupo I

Jornada 1

  • Francia vs Senegal: 3-1
  • Irak vs Noruega: 1-4

Jornada 2

  • Francia vs Irak
  • Noruega vs Senegal

Jornada 3

  • Noruega vs Francia
  • Senegal vs Irak

Grupo J

Jornada 1

  • Argentina vs Argelia: 3-0
  • Austria vs Jordania: 3-1

Jornada 2

  • Argentina vs Austria
  • Jordania vs Argelia

Jornada 3

  • Argelia vs Austria
  • Jordania vs Argentina

Grupo K

Jornada 1

  • Portugal vs RD Congo: 1-1
  • Uzbekistán vs Colombia: 1-3

Jornada 2

  • Portugal vs Uzbekistán
  • Colombia vs RD Congo

Jornada 3

  • Colombia vs Portugal
  • RD Congo vs Uzbekistán

Grupo L

Jornada 1

  • Inglaterra vs Croacia: 4-2
  • Ghana vs Panamá: 1-0

Jornada 2

  • Inglaterra vs Ghana
  • Panamá vs Croacia

Jornada 3

  • Panamá vs Inglaterra
  • Croacia vs Ghana

El calendario de la fase de grupos del Mundial 2026: partidos y fechas

Jueves 11 junio:

  • 21:00h: México vs. Sudáfrica (A)

Viernes 12 junio:

  • 04:00 h: Corea del Sur vs. República Checa (A)
  • 21:00h: Canadá vs. Bosnia Herzegovina (B)

Sábado 13 junio:

  • 03:00h: Estados Unidos vs. Paraguay (D)
  • 21:00h: Qatar vs. Suiza (B)

Domingo 14 junio:

  • 00:00h: Brasil vs. Marruecos (C)
  • 03:00h: Haití vs. Escocia (C)
  • 18:00h: Australia vs. Turquía (D)
  • 19:00h: Alemania vs. Curazao (E)
  • 22:00h: Países Bajos vs. Japón (F)

Lunes 15 junio:

  • 01:00h: Costa de Marfil vs. Ecuador (E)
  • 04:00h: Suecia vs. Túnez (F)
  • 18:00h: España vs. Cabo Verde (H)
  • 21:00h: Bélgica vs. Egipto (G)

Martes 16 junio:

  • 00:00h: Arabia Saudí vs. Uruguay (H)
  • 03:00h: Irán vs. Nueva Zelanda (G)
  • 21:00h: Francia vs. Senegal (I)

Miércoles 17 junio:

  • 00:00h: Irak vs. Noruega (I)
  • 03:00h: Argentina vs. Argelia (J)
  • 06:00h: Austria vs. Jordania (J)
  • 19:00h: Portugal vs. RD Congo (K)
  • 22:00h: Inglaterra vs. Croacia (L)

Jueves 18 junio:

  • 01:00h: Ghana vs. Panamá (L)
  • 04:00h: Uzbekistán vs. Colombia (K)
  • 18:00h: República Checa vs. Sudáfrica (A)
  • 21:00h: Suiza vs. Bosnia Herzegovina (B)

Viernes 19 junio:

  • 00:00h: Canadá vs. Qatar (B)
  • 03:00h: México vs. Corea del Sur (A)
  • 21:00h: Estados Unidos vs. Australia (D)

Sábado 20 junio:

  • 00:00h: Escocia vs. Marruecos (C)
  • 02:30h: Brasil vs. Haití (C)
  • 05:00h: Turquía vs. Paraguay (D)
  • 19:00h: Países Bajos vs. Suecia (F)
  • 22:00h: Alemania vs. Costa de Marfil (E)

Domingo 21 junio:

  • 02:00h: Ecuador vs. Curazao (E)
  • 06:00h: Túnez vs. Japón (F)
  • 18:00h: España vs. Arabia Saudí (H)
  • 21:00h: Bélgica vs. Irán (G)

Lunes 22 junio:

  • 00:00h: Uruguay vs. Cabo Verde (H)
  • 03:00h: Nueva Zelanda vs. Egipto (G)
  • 19:00h: Argentina vs. Austria (J)
  • 23:00h: Francia vs. Irak (I)

Martes 23 junio:

  • 02:00h: Noruega vs. Senegal (I)
  • 05:00h: Jordania vs. Argelia (J)
  • 19:00h: Portugal vs. Uzbekistán (K)
  • 22:00h: Inglaterra vs. Ghana (L)

Miércoles 24 junio:

  • 01:00h: Panamá vs. Croacia (L)
  • 04:00h: Colombia vs. RD Congo (K)
  • 21:00h: Suiza vs. Canadá (B)
  • 21:00h: Bosnia Herzegovina vs. Qatar (B)

Jueves 25 junio:

  • 00:00h: Escocia vs. Brasil (C)
  • 00:00h: Marruecos vs. Haití (C)
  • 03:00h: República Checa vs. México (A)
  • 03:00h: Sudáfrica vs. Corea del Sur (A)
  • 22:00h: Curazao vs. Costa de Marfil (E)
  • 22:00h: Ecuador vs. Alemania (E)

Viernes 26 junio:

  • 01:00h: Japón vs. Suecia (F)
  • 01:00h: Túnez vs. Países Bajos (F)
  • 04:00h: Turquía vs. Estados Unidos (D)
  • 04:00h: Paraguay vs. Australia (D)
  • 21:00h: Noruega vs. Francia (I)
  • 21:00h: Senegal vs. Irak (I)

Sábado 27 junio:

  • 02:00h: Cabo Verde vs. Arabia Saudí (H)
  • 02:00h: Uruguay vs. España (H)
  • 05:00h: Egipto vs. Irán (G)
  • 05:00h: Nueva Zelanda vs. Bélgica (G)
  • 23:00h: Panamá vs. Inglaterra (L)
  • 23:00h: Croacia vs. Ghana (L)

Domingo 28 junio:

  • 01:30h: Colombia vs. Portugal (K)
  • 01:30h: RD Congo vs. Uzbekistán (K)
  • 04:00h: Argelia vs. Austria (J)
  • 04:00h: Jordania vs. Argentina (J)

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