La fase de grupos que ilusiona a un país entero: Aguirre quiere jugar el quinto partido

El inicio del Mundial para México está siendo hasta ahora un sueño hecho realidad. Las expectativas en el país eran extremadamente bajas con una selección que no cuenta con grandes estrellas que destaquen en las mejores ligas europeas. El papelón en el Mundial de 2022, en el que no lograron pasar de la fase de grupos, la polémica con los nacionalizados y un dato que indicaba que 'el tri' jamás había ganado un partido inaugural también influían en aumentar un mal presagio impropio en un país anfitrión.

La realidad está siendo realmente la contraria: Aguirre ha conseguido devolver la ilusión a México con un fútbol que no emociona en exceso, pero que es efectivo. Así lo demuestran los datos: 9 puntos de 9 posibles, 6 goles a favor y 0 en contra. Pleno en fase de grupos por primera vez en la historia.

Un Mundial para romper maldiciones

El gran inicio de México es esperanzador para poder por fin dejar atrás la ya mítica maldición del quinto partido. La selección disputa su decimoctava Copa del Mundo, competición en la que jamás ha llegado a disputar más de cuatro encuentros.

Este dato se hizo relevante recientemente, cuando México se quedó a las puertas de los cuartos de final durante siete Mundiales consecutivos, entre 1994 y 2018. Esta edición, con la buena dinámica del equipo y la ampliación de selecciones participantes, parece ser la buena para que, por fin, 96 años después de su debut, consiga ya disputar ese tan ansiado quinto partido del Mundial, anteriormente correspondiente a los cuartos de final, y ahora a los octavos.

Ecuador, un rival incómodo

Para haber hecho una fase de grupos perfecta, el rival que tendrá México enfrente no es el más sencillo: Ecuador. El conjunto de Beccacece llega a dieciseisavos con la moral por las nubes tras conseguir la clasificación en la última jornada en un épico partido en el que consiguieron ganar a Alemania.

Ecuador ha demostrado ser una selección muy sólida en defensa, gracias a que cuenta con grandes jugadores como Pacho, Hincapié y Ordoñez, central del Brujas. Eso sí, en ataque se ha visto muy poco por su parte: apenas 2 goles anotados en 3 partidos, siendo incapaz de marcar frente a Costa de Marfil, en una dolorosa derrota en el último minuto, y ante Curazao, donde el portero Eloy Room brilló con 15 paradas realizadas.

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'El Tri' contra 'la Tri'

México, apodado comúnmente como 'el Tri' se enfrentará contra 'la Tri', Ecuador, en un partido en el que los de Aguirre saben que contarán con apoyo mayoritario en el Estadio Azteca. Por parte de Beccacece, se esperan pocas rotaciones, mientras que Aguirre puede introducir de entrada a Fidalgo y a Mora en el centro del campo tras su gran actuación frente a República Checa. El ganador se enfrentará en octavos al vencedor de la eliminatoria entre Inglaterra y la República Democrática del Congo.