Los fans de Cristiano Ronaldo linchan a los jugadores de Portugal en redes sociales

El Mundial no para, pero Portugal se ha quedado atrapada en el tiempo. El empate 1-1 ante la República Democrática del Congo fue de todo menos anecdótico y ha causado un terremoto que, por ahora, parece que solo se podrá parar con una buena actuación de Cristiano Ronaldo ante Uzbekistán.

El gol temprano de João Neves no bastó para amarrar los tres puntos, y el empate de Yoane Wissa antes del descanso no encontró respuesta lusa en el segundo tiempo. El pobre partido de Cristiano Ronaldo, que estuvo lejos de producir situaciones de peligro para su equipo, fue la gota que colmó el vaso.

Algunas leyendas del deporte rey criticaron su actuación, como Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic o Santi Cañizares, entre otros. Un jugador congoleño reconoció que no habían preparado nada especial para frenarlo porque “está más viejo y ya no es el de antes”, pero lo que más molestó a los fans más fieles a CR7 fueron las palabras de uno de sus compañeros.

João Neves, autor del único gol del choque, comentó el partido de Cristiano. “Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nosotros, pero ahora mismo no es diferente a nosotros. Solo es un jugador más para ayudar. No es diferente a los demás”, espetó. Unas palabras que no han molestado al jugador del Al Nassr (o, por lo menos, no lo ha expresado de manera pública), pero que han sentado muy mal a sus seguidores, que no han dudado en recriminárselo de manera masiva a través de sus redes sociales. Más de 300.000 comentarios en su última publicación en Instagram en los que le advierten de que “respete a Cristiano”.

Aunque ni de lejos es el único. A Bruno Fernandes, uno de los líderes del equipo, también lo han machacado a comentarios. “Antes de que pises ese campo, recuerda quién abrió la puerta para todos vosotros. Cristiano es la razón por la que tantos de vosotros creísteis que un jugador portugués podía llegar a ser el mejor del mundo. Hizo soñar a toda una generación. Este podría ser su último baile en el escenario más grande del fútbol. Su última oportunidad de levantar el único trofeo que completaría la mayor carrera internacional que este deporte haya visto jamás. Así que luchad por él. Corred por él. Dejadlo todo en el campo por él. Cread ocasiones para él. Pasadle el balón. Dadle la despedida que merece. Porque si Cristiano aún tuviera las piernas, la velocidad y la potencia que tenía en su mejor época, no necesitaría a nadie. Cargaría a Portugal sobre su espalda una vez más y terminaría el trabajo él solo. Pero esta vez os toca a vosotros luchar por él, igual que él ha luchado por Portugal durante más de veinte años”, le escribió uno de tantos usuarios.

A Pedro Neto, extremo izquierdo, le comentan: “¿Cuál es el problema para pasarle el balón a Cristiano? ¡Despertad! Es su última Copa del Mundo”. Y a Francisco Trincão, también atacante: “No seas como Bernardo Silva y Bruno Fernandes y pásale el balón a Cristiano. Todos te lo agradeceremos”.

Y eso son solo unos poquísimos ejemplos. Una situación que, sin duda, empeora el ambiente de una Portugal que empezó mal en el Mundial y necesita justamente lo contrario: apoyo y confianza.

La 'solución' de los fanáticos de Cristiano Ronaldo solo complica más la situación y pone más presión a los compañeros del ariete del Al Nassr. Ya no solo tienen la 'obligación' de ganar. Ahora también deben entregarle el balón constantemente al Bicho si no quieren ver cómo sus teléfonos sacan humo por la cantidad de mensajes que reciben.