La familia de Cristiano Ronaldo acusa un boicot y desata una crisis en Portugal

El debut de Portugal en el Mundial, un inesperado 1-1 ante el Congo, ha desencadenado una tormenta deportiva y mediática con Cristiano Ronaldo en el centro del huracán. La prensa portuguesa señaló al delantero de 41 años como el principal responsable del pobre rendimiento colectivo, reabriendo el debate sobre su titularidad y su peso en el equipo de Roberto Martínez.

Desde el entorno del futbolista, sin embargo, la lectura es muy distinta: se habla de un boicot interno destinado a empujar a Cristiano fuera del once y del foco de la selección.

Kátia Aveiro acusa un sabotaje en el juego de Portugal

La hermana mayor del capitán, Kátia Aveiro, fue la primera en estallar públicamente. En un mensaje directo y sin filtros, denunció que el estilo de juego del equipo perjudica deliberadamente a Cristiano Ronaldo. Llegó incluso a insinuar que algunos futbolistas están rindiendo por debajo de su nivel para neutralizarlo: "Mágicamente desaprendieron a recuperar balones, ganar duelos y hacer contraataques. El juego en el medio campo iba para atrás. Está siendo extraña esta Copa, muy extraña".

Mensaje de la hermana de Cristiano Ronaldo / Instagram @katiaaveirooficial

Aun así, quiso cerrar con un mensaje de fe: "Aunque empecemos mal, terminaremos acertando hasta el final".

La crítica no quedó ahí. Kátia dio "me gusta" a una publicación que señalaba que Bruno Fernandes "es otro jugador con la camiseta de la selección", un dardo directo tras la polémica jugada en la que Cristiano remató un balón que también podía haber finalizado el jugador del United.

Henry cuestiona el rol de Cristiano

Mientras la familia cerraba filas, las leyendas del fútbol no mostraban la misma indulgencia. Thierry Henry, en Fox Sports, fue especialmente duro al analizar el impacto del capitán en el juego ofensivo de Portugal.

"Como está tan obsesionado con marcar, se interpone en el camino de Bruno Fernandes. Es el equipo el que tiene que marcar, no tú".

Sus palabras alimentaron el debate en redes, donde muchos aficionados recordaron que Cristiano encadena diez partidos consecutivos sin anotar en grandes torneos.

João Neves y su polémica frase: "Es solo otro jugador"

En rueda de prensa, el joven centrocampista João Neves intentó rebajar la tensión. Reconoció la grandeza histórica de Cristiano, pero dejó claro que dentro del vestuario no hay jerarquías especiales: "Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nosotros, por Portugal y por el fútbol, pero en este momento no es diferente. Es solo otro jugador aquí para ayudar".

Sus palabras no gustaron a algunos sectores del fandom de Ronaldo, que han inundado las redes sociales de Bruno Fernandes y ahora incluso las de la novia de João Neves, pidiéndole que "pase el balón a CR7" y "muestre respeto".

Cristiano pide calma y mira a Uzbekistán

Portugal se jugará su futuro en el torneo el próximo martes ante Uzbekistán, un duelo que debe ganar para evitar un escenario crítico.

Tras el empate, Cristiano Ronaldo publicó un mensaje de unidad: "No es el comienzo que queríamos, pero esto está lejos de terminar. Cabeza alta y a concentrarse en el próximo juego".