El falso dentista de la historia de amor entre Corea del Norte y Middlesbrough

"Sigue siendo un misterio para mí que la gente de Middlesbrough nos apoyara durante todo el Mundial… Aún no entiendo por qué", declaró en 2002 uno de los siete supervivientes de la selección de Corea del Norte que en 1966 protagonizó una de las mayores gestas de la historia de la Copa del Mundo, una victoria contra todo pronóstico y por la mínima ante Italia que hizo vibrar a la localidad inglesa.

La atracción por lo extraño es un fenómeno fascinante y que en el Mundial de 1966 se manifestó de varias formas hacia la desconocida selección de Corea del Norte, de la que se sabía poco más que el régimen de su país había liberado a los futbolistas de sus trabajos para que pudieran viajar a Inglaterra y disputar la competición y que habían conseguido el billete gracias a un doble enfrentamiento frente a Australia al que quedó reducida, por tensiones políticas y problemas logísticos, una fase de clasificación que debía incluir a 21 naciones de África, Asia y Oceanía.

El equipo norcoreano provocó todo tipo de reacciones, desde la admiración de los ciudadanos de Middlesbrough hasta la hoy reprobable broma de Juan Gardeazábal, el árbitro español que dirigió el primer partido del combinado asiático en esa edición de la Copa del Mundo, contra la Unión Soviética. "Son tan incansables que llegué a pensar que en la segunda mitad habían salido once distintos. Como son todos iguales...", dijo el colegiado, tal como atestiguó Alfredo Relaño en su libro 'Tantos Mundiales, tantas historias'.

Tras perder contra la URSS en el debut (3-0) y empatar ante Chile (1-1) en la segunda jornada de la fase de grupos, Corea del Norte se jugó la clasificación para la siguiente fase frente a Italia en el Ayresome Park. Fue entonces cuando se produjo uno de los resultados más sorprendentes de la historia de los Mundiales hasta el día de hoy. Pak Doo-ik, en el minuto 41, marcó el único tanto del partido y selló el pase de su país hacia los cuartos. En esa ronda estuvo a punto de eliminar a Portugal: se puso 3-0 a la media hora de juego, pero el conjunto luso remontó gracias a un póquer de Eusébio con dos goles de penalti incluidos (3-5).

Pak Doo-ik, el héroe y el mito

El mote que recibió el gran protagonista del encuentro entre Corea del Norte e Italia, el goleador Pak Doo-ik, es un simple ejemplo de varios mitos que han rodeado su figura a lo largo de su vida. Se le nombró 'Il dentista' cuando, en realidad, era obrero de una imprenta en su ciudad natal, Pionyang, y nunca había estudiado odontología. Tampoco era un futbolista profesional: era cabo del Ejército Popular de Corea y su país le envió a Inglaterra porque era un delantero rápido.

Mientras la versión oficial es que los futbolistas fueron recibidos en su país como héroes y que Pak Doo-ik fue promovido a sargento en el Ejército, también hay rumores que aseguran que los jugadores sufrieron represalias por parte del régimen norcoreano por su eliminación ante Portugal. Según testimonios de desertores norcoreanos, Pak Doo-ik fue enviado a trabajos forzados como jornalero forestal durante una década. Él, públicamente, lo negó.

A principios de siglo, los británicos Daniel Gordon con Nicholas Bonner localizaron a siete supervivientes de la expedición de Corea del Norte en el Mundial de 1966, entre ellos Doo-ik, y les entrevistaron para producir el documental 'The Game of Their Lives' (en castellano, 'El partido de sus vidas'). No se conformaron con esto, sino que lograron que los futbolistas volvieran a Middlesbrough, donde fueron recibidos como auténticos héroes. "En ese Mundial aprendí que el fútbol no solo va de ganar. Aprendí que también puede mejorar relaciones diplomáticas y promover la paz", declaró Pak en su regreso al Reino Unido.

Pak Doo-ik, el histórico exfutbolista norcoreano famoso por marcar el gol que eliminó a Italia del Mundial de 1966, fue el primer relevista de la antorcha olímpica en Pionyang durante el recorrido previo a los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.