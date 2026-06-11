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MUNDIAL 2026

Fallece un aficionado antes del amistoso entre Portugal y Nigeria

Los portugueses jugaron su último amistoso antes del Mundial

Portugal ganó ante Nigeria antes del Mundial

Portugal ganó ante Nigeria antes del Mundial / AGENCIAS

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EFE

Lisboa

Un aficionado murió este miércoles tras sufrir una parada cardiorrespiratoria antes del partido amistoso disputado entre Portugal y Nigeria en el Estádio Magalhães Pessoa, en Leiria (unos 140 kilómetros al norte de Lisboa).

El anuncio fue realizado por la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) en un comunicado, en el que aseguró que la selección lusa "hará todo lo posible" por dedicar al fallecido su primera victoria en el Mundial 2026.

Según la federación, el aficionado se disponía a ver el partido en el estadio cuando requirió de asistencia médica.

"A pesar de la rápida intervención de las fuerzas de emergencia médica presentes en el lugar, el óbito acabó siendo declarado en el hospital", precisó.

Añadió en la nota que, "en este momento de enorme dolor y pesar", la FPF y la Selección Nacional se suman "a la consternación de la familia y amigos" del fallecido.

Portugal venció este miércoles a Nigeria por 2-1 en el que fue el último partido de preparación de la selección dirigida por el español Roberto Martínez antes de partir hacia el Mundial de 2026.

Noticias relacionadas y más

La selección de las 'quinas' tiene previsto partir este viernes hacia el Mundial de 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, donde estará encuadrado en el grupo K junto a Colombia, Uzbekistán y República Democrática del Congo.

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