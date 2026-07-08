Falcao estalla tras la eliminación de Colombia: "Es una vergüenza que nuestro fútbol fomente mediocridad y vagancia"

La aventura de Colombia en el Mundial 2026 llegó a su fin de la forma más cruel. La selección dirigida por Néstor Lorenzo cayó ante Suiza en los octavos de final después de un partido muy igualado que terminó sin goles y que se resolvió en la tanda de penaltis, donde el combinado cafetero volvió a quedarse a las puertas de dar un paso más en una gran cita internacional.

La derrota dejó una enorme decepción entre jugadores, cuerpo técnico y aficionados, pero también abrió el debate sobre el rumbo del fútbol colombiano. Uno de los que alzó la voz fue Radamel Falcao García, que siguió el encuentro como comentarista de ESPN y aprovechó la eliminación para realizar una profunda reflexión sobre los problemas estructurales que, a su juicio, arrastra el fútbol de su país.

El exdelantero comenzó analizando el desenlace del encuentro y lamentó la falta de acierto de Colombia en los momentos decisivos: "Es una lastima por las oportunidades que tuvimos, no supimos capitalizarlas. En estás instancias en una competición como tal el rival tiene el nivel para no perdonarte y ha sido en los 11 metros como muchas otras veces se le ha cortado las alas a nuestro fútbol. Es algo que tenemos que trabajar en nuestro fútbol, en nuestros clubes, en selección. Tenemos que darle mucha atención porque son muchas las decepciones".

A continuación, Falcao fue más allá del resultado y puso el foco en la estructura del fútbol colombiano, insistiendo en la necesidad de mejorar el trabajo de formación y el desarrollo de las categorías inferiores. "Nuestras formaciones tienen que mejorar, el énfasis, el cuidado, la atención, las herramientas, la infraestructura que se le deben dar a nuestros jóvenes, a las inferiores", señaló.

El histórico goleador también criticó con dureza el actual sistema de competiciones del país, asegurando que la ausencia de una tercera categoría perjudica el crecimiento del fútbol colombiano y favorece la falta de competitividad.

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"Lo mismo a las divisiones del fútbol colombiano, no puede ser que no tengamos una categoría C, es una vergüenza que nuestro fútbol no tenga competitividad y fomente mediocridad y vagancia, equipos que no invierten porque saben que no van a descender a una división C, que tiene presupuestos de Primera división y le pagan una miseria a los jugadores y que lo único que genera es mediocridad en una institución y en los mismos futbolistas que saben que no va a pasar nada si salen últimos", sentenció.