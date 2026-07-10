Fabián refuerza la apuesta de De la Fuente

Luis de la Fuente deslizó, en la previa del duelo ante Bélgica, que habría cambios en su once respecto a los octavos frente a Portugal, pero que en ningún caso se explicarían como un castigo. Tiempo después descubrimos que esos "cambios" hacían alusión a Pedri, que cuajó un partido flojo ante el cuadro luso.

El tinerfeño tiene al mundo muy bien acostumbrado. Habitualmente a un nivel estratosférico, rozando la excelencia con y sin balón, cuando no tiene el día, se nota. Contra Bélgica, al seleccionador de Haro no le tembló el pulso con el canario y apostó por Fabián Ruiz para acompañar a Rodri Hernández y Dani Olmo en la medular.

Fue la gran sorpresa de su once inicial, ya que la gran mayoría de los aficionados de La Roja esperaban que, como sucedió con Rodri (que empezó el Mundial muy lejos de su nivel, pero siguió en el once de De la Fuente pese a contar con Martín Zubimendi en la convocatoria), Pedri repitiera titularidad contra los Diablos Rojos pese a su papel contra Portugal.

Todos están listos para jugar. No se trata de Pedri, se trata de Fabián, que es el que juega Juanjo González — Asistente de Luis de la Fuente

"Todos están listos para jugar. No se trata de Pedri, se trata de Fabián, que es el que juega. Siempre decimos que tenemos el mejor mediocampo del mundo, y no es solo porque tenemos a Rodri, Pedri y Olmo, sino también porque tenemos a Fabián, Merino, Gavi, Zubimendi y los que se quedaron en casa", explicó Juanjo González, asistente de Luis.

Fabián Ruiz, ante Doku / EFE

"Se trata de aprovechar el excelente momento actual y el gran compromiso que Fabián siempre ha demostrado hacia la selección nacional. Actualmente está atravesando un muy buen momento de forma y nos será de gran ayuda", añadió antes de que rodara el balón.

Segunda titularidad

Así pues, las miradas iban a estar puestas en el andaluz, que sumó 71 minutos ante Cabo Verde en un partido gris, 20 minutos contra Arabia Saudí y otros 30 ante Uruguay. Contra Austria y Portugal, su participación fue testimonial, acumulando uno y cinco minutos, respectivamente.

¿Y cómo respondió el jugador del PSG a la titularidad? Con el primer gol del partido. Después de coger ritmo, a la media hora de choque Fabián cazó con la diestra un balón suelto dentro del área y no falló a escasos metros de la portería de Courtois. Tanto importantísimo para España.

Por desgracia para España, a la primera que tuvo Bélgica llegaron las tablas en el marcador. Un cabezazo de De Ketelaere, que le ganó la posición a Cubarsí dentro del área. El gol impulsó a un Fabián que buscó el 2-1 con un buen disparo desde la frontal, pero con el empate se llegó al descanso.