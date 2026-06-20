Elye Wahi, absuelto: podrá jugar ante Alemania

El delantero de Costa de Marfil Elye Wahi será uno de los principales focos del partido de la selección africana ante Alemania, que viene de golear a Curazao en la primera jornada del Grupo E.

El jugador del Niza, que fue titular en el debut mundialista de su selección frente a Ecuador (1-0), también podrá jugar finalmente ante los germanos en Toronto después de ser 'absuelto' por el gobierno canadiense para recibir el visado y poder entrar al país.

Según fuentes oficiales, su entrada fue aprobada horas después de haber sido denegada, cuando las autoridades Norteamericanas recibieron un documento oficial de la fiscalía de Marsella que confirmaba que no estaba ni imputado ni procesado en Francia.

Recordemos que el atacante fue arrestado el pasado 29 de mayo en el marco de una investigación por presunto fraude organizado, corrupción deportiva organizada, blanqueo de capitales y gestión de fondos procedentes de actividades ilícitas. No obstante, fue puesto en libertad tras ser interrogado y, hasta la fecha, no ha sido acusado formalmente de ningún delito.

La investigación se centra en un partido de la Ligue 1 disputado el 17 de mayo entre el OGC Nice y el FC Metz. Diversas alertas sobre movimientos sospechosos en mercados de apuestas llegaron a los organismos de control del fútbol francés después de detectarse un volumen inusual de apuestas relacionadas con que Wahi recibiría una tarjeta amarilla durante el encuentro.

El delantero fue amonestado en el minuto 35 tras una entrada sobre Sadibou Sané. Una tarjeta que le acarreaba, además, sanción por el 'play-out' por la permanencia que les enfrentaba dos días después ante el Saint-Étienne.

Tras perderse el partido de ida del 'playoff' por sanción, Wahi reapareció tres días después en la vuelta y fue decisivo para la permanencia del Niza, marcando dos goles en la victoria por 4-1 ante el Saint-Étienne y horas más tarde fue detenido.

Pese a todo ello, no existen cargos en su contra, por lo que pudo entrar sin problemas en Estados Unidos y ha podifo hacerlo también en Canadá tras las dudas iniciales.

En un comunicado, la Federación Ivoiriana de Fútbol se alegró "de este resultado favorable y agradece a las diferentes partes que han contribuido al tratamiento de este expediente".

Por otro lado, la selección alemana llega con la 'flechita para arriba' tras un plácido partido ante Curazao que les dio media clasificación a la próxima ronda de este Mundial. El partido puede ser clave para las aspiraciones de ambas selecciones de clasifcarse ya que las dos, con tres puntos, podrían sellar su pase.

Alemania, una de las favoritas de este Mundial, saldrá con todo lo disponible y con la confirmación de que es el último torneo para la leyenda Manuel Neuer con el combinado nacional. Sus compañeros lo tienen todo de cara para hacer un buen papel en Estados Unidos, México y Canadá.

Posibles onces:

Alemania: Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; Nmecha, Pavlovic, Musiala, Havertz, Wirtz; Undav.

Costa de Marfil: Fofana, Doué, Singo, Agbadou, Konan; Diomandé, Kessie, Fofana, Diallo; Pépé, Wahi.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez

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22:00h CET, estadio de Toronto