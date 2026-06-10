Los expulsados en amistosos podrán jugar el Mundial... salvo en casos excepcionales

El mundo del fútbol ya no piens aen otra cosa. Estados Unidos, México y Canadá darán inicio a la gran cita este jueves con un México-Sudáfrica que abre el telón de un Mundial tan esperado como polémico. Y son muchos los miedos, por lesiones, de perderse este mes -y poco más- de fútbol en Norteamérica.

Aunque no son solo los problemas físicos los miedos generados en estos amistosos previos. Casos como los de Rafael Leao con Portugal o Nicolas Jackson con Senegal han llevado a preguntarse si esas expulsiones pueden impedirles participar en la gran cita mundialista. La respuesta, en términos generales, es no.

El código disciplinario de la FIFA establece una diferencia clara entre las sanciones recibidas en partidos amistosos y las que se producen en competiciones oficiales. Según recoge el artículo 69 de la normativa, las suspensiones derivadas de tarjetas rojas mostradas en encuentros amistosos no se trasladan automáticamente a torneos oficiales como la Copa del Mundo.

La cuestión ha cobrado relevancia después de que Rafael Leao fuera expulsado durante un amistoso ante Chile tras verse involucrado en una pelea. También por la situación de Nicolas Jackson, que abandonó el terreno de juego en otro partido de preparación después de recibir dos tarjetas amarillas frente a Arabia Saudí. A pesar de estas expulsiones, ninguno de los dos futbolistas quedará suspendido para los compromisos mundialistas de sus respectivas selecciones.

La norma de la FIFA indica que una expulsión en un amistoso debe cumplirse en el siguiente encuentro amistoso de la selección afectada. Es decir, la sanción queda vinculada a ese tipo de partidos y no afecta a competiciones oficiales posteriores. De esta manera, un jugador expulsado en un amistoso previo al Mundial puede disputar sin problemas el torneo siempre que no exista una resolución disciplinaria adicional.

Sin embargo, la reglamentación contempla algunas excepciones importantes. Una de ellas se produce cuando la medida disciplinaria no consiste en una suspensión por partidos, sino en una sanción de duración determinada. Por ejemplo, si un futbolista recibe un castigo de varios meses de inhabilitación, quedará apartado de cualquier actividad relacionada con el fútbol durante ese periodo, independientemente de que se trate de encuentros amistosos u oficiales.

Además, la FIFA se reserva la posibilidad de ampliar el alcance de determinadas sanciones cuando los hechos sean considerados especialmente graves. Entre los comportamientos que pueden dar lugar a una extensión mundial de la sanción se encuentran los actos de discriminación, la manipulación de partidos, las agresiones a oficiales de encuentro o la falsificación de documentos.

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En esos supuestos, la suspensión sí tendría efectos sobre competiciones oficiales, incluido el Mundial. La decisión dependería de los órganos disciplinarios de la FIFA, que pueden considerar qux