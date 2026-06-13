La explicación de la FIFA sobre los asientos vacíos en el Corea - República Checa

La FIFA ha salido al paso de las dudas sobre la asistencia en el partido de la pasada noche en Guadalajara aclarando de forma rotunda cómo computa los datos oficiales de público en los estadios. Lo ha hecho mediante una puntualización técnica con la que busca zanjar la polémica en torno a la ocupación real de las gradas.

El sistema de control en los tornos

Según ha explicado el máximo organismo del fútbol mundial, las cifras oficiales reflejan estrictamente el número de entradas que han sido escaneadas en los tornos de acceso y los espectadores que se encuentran físicamente dentro del recinto. La federación internacional descarta así cualquier método basado en estimaciones visuales del estado de las gradas en un momento determinado del encuentro.

Para sostener la fiabilidad de estos balances, la federación internacional ha insistido en que trabaja en estrecha colaboración con las autoridades de los estadios y los equipos de billetaje. El objetivo final de este despliegue coordinado es garantizar que todos los datos publicados se sustenten en registros operativos verificados.

La explicación a los asientos vacíos

Por otro lado, y para justificar la sensación visual de huecos en los asientos que se pudo apreciar en algunas fases de la retransmisión televisiva, fuentes del organismo han querido precisar un detalle logístico importante de la jornada de ayer.

Noticias relacionadas

A este respecto, fuentes de la federación internacional han señalado: "Durante el partido de la pasada noche en Guadalajara, se pudo observar que bastantes aficionados con entrada prefirieron permanecer de pie en los pasillos y zonas de restauración en lugar de quedarse en sus asientos asignados a lo largo del encuentro". Esta conducta de los espectadores explicaría el contraste entre la frialdad de las imágenes televisivas y la contundencia de las cifras de acceso oficiales de la organización.