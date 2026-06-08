Los expertos destapan la cara oculta del Mundial: calor extremo, tormentas eléctricas y tornados

El Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá a partir del 11 de junio, no solo será el más grande de la historia por número de partidos y participantes. También puede convertirse en uno de los más condicionados por el clima. La emergencia climática, el aumento de las temperaturas y la sucesión de olas de calor amenazan con alterar el desarrollo de una competición que se jugará en pleno verano norteamericano.

Según un estudio de Climate Central, 97 de los 104 partidos del calendario se jugarán en condiciones desfavorables por el intenso calor. Un escenario que afecta directamente a los futbolistas, pero también al espectáculo. Las altas temperaturas pueden reducir el rendimiento físico y alargar los tiempos de recuperación de los jugadores, ofreciendo peores partidos al espectador. El fútbol, sin ritmo y con excesivas interrupciones, no es lo mismo.

Cabe recalcar que el riesgo no será igual en todas las sedes, pero sí estará muy extendido. En ciudades costeras como Miami y Houston, la combinación de calor extremo y humedad puede elevar de forma notable la sensación térmica. Monterrey también aparece como una de las sedes expuestas a temperaturas especialmente elevadas. En otras zonas, como Kansas City, Atlanta o Dallas, la amenaza pasa por fenómenos más bruscos, con la posibilidad de sufrir tormentas eléctricas, granizo e incluso tornados.

Un protocolo estricto

Sobre las tormentas eléctricas, factor que tuvo su protagonismo en el pasado Mundial de Clubes, en Estados Unidos existe un protocolo muy estricto. Si cae un rayo o se detecta actividad eléctrica en un radio de ocho millas (unos 14 kilómetros) alrededor del estadio, el partido se detiene automáticamente.

El Pachuca-RB Salzburgo, detenido por tormenta durante el Mundial de Clubes / Juan Ignacio Roncoroni / EFE

Los jugadores vuelven a los vestuarios, las gradas deben desalojarse y solo se puede reanudar el encuentro después de 30 minutos sin nuevos relámpagos ni truenos en ese perímetro. Si vuelve a caer otro rayo, la cuenta atrás empieza de nuevo. Y así sucesivamente. El Benfica-Auckland del Mundial de Clubes fue el caso más extremo: el partido estuvo parado más de hora y media por una tormenta.

El Puerto Rico-Arabia, detenido dos horas

De hecho, ya se ha podido vivir en uno de los amistosos celebrados en suelo estadounidense. Fue en el Puerto Rico 0-3 Arabia Saudí, celebrado en Austin, Texas, partido que estuvo detenido durante dos horas por una alerta de rayos a 13 kilómetros del Q2 Stadium a los 20 minutos de partidos.

El informe mencionado anteriormente señala el Uruguay-España, partido que se celebrará el 26 de junio en Guadalajara, México, como uno de los más delicados. Será el cierre de la fase de grupos, por lo que puede ser un encuentro clave para el devenir del grupo que completan Cabo Verde y Arabia Saudí.

“De todos los partidos, el cambio climático aumenta más la probabilidad de que se produzca un calor que afecte al rendimiento durante el partido del 26 de junio en Guadalajara entre Uruguay y España”, indica el análisis.

Sin duda, será un factor que también habrán tenido que tener en cuenta los cuerpos técnicos de los 48 participantes.