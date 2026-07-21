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Un experto en comunicación y protocolo analiza el saludo entre Lamine Yamal y el Rey Felipe VI: "La elección de la altura intermedia no es por casualidad; el monarca equilibra a la perfección el afecto y el respeto"

La selección española llegó ayer al mediodía de Nueva York y disfrutaron de una celebración bastante intensa en Madrid, que empezó en la Casa Real

El saludo de Lamine Yamal y el rey Rey Felipe VI

El saludo de Lamine Yamal y el rey Rey Felipe VI / X

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Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

La selección española disfrutó de una gran jornada de fiesta, aunque fue muy intensa. La Roja llegó al aeropuerto de Madrid al mediodía y se fueron directamente al Palacio de La Zarzuela, donde el el Rey Felipe VI, los estaba esperado, en un acto protocolario. Una de las imágenes más comentadas fue el gesto que tuvo Lamine Yamal, futbolista del FC Barcelona, con el rey de España.

Desde el medio de comunicación 'Semana' contactaron con Javier Torregrosa, experto en comunicación no verbal, para analizar el saludo entre ambas personalidades. En primer lugar, comentó que "el Rey Felipe VI utiliza un saludo tipo 'Dap' para saludar a Lamine Yamal, gesto que también utilizó con todos los jugadores en la ceremonia de la entrega de medallas".

Se trata de un saludo amistoso que combina varios movimientos, como un apretón de manos rápido, un choque de palmas y un golpe con los nudillos o el puño, lo que simboliza respeto, solidaridad y complicidad.

"Este tipo de saludo, originario de la cultura urbana y popularizado globalmente entre las generaciones jóvenes, se distancia de la formalidad para ser un gesto popularmente utilizado entre amigos y que simboliza amistad y cercanía", aseguró el experto en comunicación a 'Semana'.

Sus Majestades los Reyes, Don Felipe VI y Doña Letizia, durante la audiencia que ofrecen a la Selección Española de fútbol tras proclamarse vencedora de la Copa Mundial de la Fifa contra Argentina, a 20 de julio de 2026, en Madrid (España). Los Reyes junto a sus dos hijas reciben en el Palacio de la Zarzuela a la Selección Española de fútbol tras ganar el día anterior en Nueva York a la Selección de Argentina. Esta cita es el inicio de una rúa institucional y ciudadana, que concluye con la Roja en la plaza de Cibeles ofreciendo el título a la afición. FÚTBOL;GENTE;COPA;MUNDIAL José Oliva / Europa Press 20/07/2026. Felipe VI;Letizia Ortiz;José Oliva;

Sus Majestades los Reyes, Don Felipe VI y Doña Letizia, durante la audiencia que ofrecen a la Selección Española de fútbol tras proclamarse vencedora de la Copa Mundial de la Fifa / José Oliva / Europa Press

Una de las cosas que más le llamó la atención a Torregrosa es la forma en la que el rey de España coloca la mano: "También se puede observar cómo, además del amistoso saludo, Felipe da un abrazo a Lamine. En ese abrazo, la mano del Rey se sitúa en toda la espalda a una altura intermedia".

Por otro lado, quiso dejar claro que la elección de la altura intermedia no "por casualidad", debido a que "la mano se sitúa con precisión en la zona media de la espalda".

La Princesa Leonor, el Rey Felipe VI, la Reina Letizia y la Infanta Sofía durante la audiencia a la Selección Española de fútbol tras proclamarse vencedora de la Copa Mundial de la Fifa contra Argentina, a 20 de julio de 2026, en Madrid (España). Los Reyes junto a sus dos hijas reciben en el Palacio de la Zarzuela a la Selección Española de fútbol tras ganar el día anterior en Nueva York a la Selección de Argentina. Esta cita es el inicio de una rúa institucional y ciudadana, que concluye con la Roja en la plaza de Cibeles ofreciendo el título a la afición. FÚTBOL;GENTE;COPA;MUNDIAL José Oliva / Europa Press 20/07/2026. Leonor de Borbón;Felipe VI;Letizia Ortiz;Sofía de Borbón;José Oliva;

La Princesa Leonor, el Rey Felipe VI, la Reina Letizia y la Infanta Sofía durante la audiencia a la Selección Española de fútbol tras proclamarse vencedora de la Copa Mundial de la Fifa contra Argentina, a 20 de julio de 2026, en Madrid (España). Los Reyes junto a sus dos hijas reciben en el Palacio de la Zarzuela a la Selección Española de fútbol tras ganar el día anterior en Nueva York a la Selección de Argentina. Esta cita es el inicio de una rúa institucional y ciudadana, que concluye con la Roja en la plaza de Cibeles ofreciendo el título a la afición. FÚTBOL;GENTE;COPA;MUNDIAL José Oliva / Europa Press 20/07/2026. Leonor de Borbón;Felipe VI;Letizia Ortiz;Sofía de Borbón;José Oliva; / José Oliva / Europa Press

En cambio, "una ubicación en la zona baja de la espalda habría resultado demasiado informal e inapropiada. Por el contrario, situar la mano excesivamente alta, cerca de la nuca o los hombros, habría proyectado una palmada condescendiente o un ademán de estricta superioridad jerárquica", comentó Torregrosa a 'Semana'.

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Por último, el experto en comunicación desveló que el Rey Felipe VI encontró el equilibro ideal con el jugador del conjunto azulgrana. "Al optar por la altura intermedia, el monarca equilibra a la perfección el afecto y el respeto", concluyó.

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