La experiencia en el Barça que marcó el camino del seleccionador de Cabo Verde

Detrás de la historia de Pedro Leitão Brito, seleccionador de Cabo Verde, hay una curiosa conexión con el Barça y una figura muy conocida en el deporte catalán: Josep Maldonado, presidente de la Fundació Privada Esport Solidari Internacional (ESI).

Maldonado mantiene desde hace décadas una estrecha relación con el actual seleccionador caboverdiano, Pedro Leitão Brito, más conocido como Bubista. "Es delegado de mi ONG en Cabo Verde. Es íntimo amigo mío. Estuvo en mi boda y ha venido muchas veces a mi casa", explica.

La relación entre ambos fue clave cuando Bubista comenzó a abrirse camino en los banquillos. Según recuerda Maldonado, cuando fue nombrado seleccionador nacional, el presidente de Cabo Verde era un gran aficionado del Barça. A través de la embajada caboverdiana le trasladaron una petición muy concreta: que el nuevo entrenador pudiera conocer de cerca el funcionamiento del club azulgrana.

Maldonado y Bubista se conocen desde hace años / SPORT

"Me llamó el embajador y me pidieron un favor. Querían que el nuevo entrenador pudiera hacer una estancia con el entrenador del Barça", relata Maldonado. El expresidente azulgrana Josep Maria Bartomeu facilitó la iniciativa y Bubista pudo pasar varias semanas en Barcelona. Durante ese tiempo se reunió con varios técnicos de la casa.

"Estuvo dos o tres semanas. Primero se alojó en mi casa y después en un hotel. Gracias a que Bartomeu me dijo que sí, pude decirle que cogiera el avión", recuerda. Aquella experiencia le permitió mantener conversaciones con figuras vinculadas al fútbol base azulgrana, como Patrick Kluivert con el que "tuvo mucha sintonía" y José Mari Bakero, además de conocer de primera mano la dinámica del primer equipo dirigido entonces por Ernesto Valverde.

Pero el vínculo de Bubista con el fútbol español se remonta mucho más atrás. Como futbolista, recuerda Maldonado, pasó por el Badajoz y allí coincidió con Tito Vilanova durante la temporada 1995-96. De aquella etapa nació una amistad que perduró con el paso de los años.

"Tenía mucha amistad, mucho cariño y admiración por Tito Vilanova. Jugaron juntos en Badajoz y se cogieron mucho aprecio", explica Maldonado.

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Cuando Cabo Verde logró la clasificación para el Mundial, Bubista se acordó de todas aquellas personas que le habían acompañado en el camino. Entre ellas, Josep Maldonado. "Cuando se clasificaron me dijo: 'Contigo empezó todo'. Y aún me río cuando lo pienso".