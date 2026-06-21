Éxito absoluto: El Mundial de los estadios llenos roza el 100% de ocupación

El Mundial de 2026 ya es, con letras de oro, el Mundial de la afición. La FIFA ha hecho públicos los primeros datos oficiales de asistencia tras la disputa de los primeros 36 partidos del torneo —de los 104 totales que componen el calendario más ambicioso de la historia— y las conclusiones no depararan ninguna duda: el público ha respondido en masa y los estadios presentan un aspecto imponente día tras día.

En total, ya son 2.307.947 los espectadores que han pasado por los tornos de las diferentes sedes, lo que deja una espectacular media de 64.110 aficionados por encuentro. Sin embargo, el dato más demoledor es el que se refiere a la capacidad de los recintos, ya que el torneo registra un porcentaje de ocupación del 99,54%, rozando el lleno técnico absoluto en cada uno de los compromisos disputados hasta la fecha.

Con más de dos millones de personas en las gradas y el ritmo actual de asistencia, la cita norteamericana se encamina de forma directa a pulverizar todos los récords históricos de espectadores agregados en una Copa del Mundo, consolidando el evento como un fenómeno sin parangón en el planeta deporte.

Ante esta respuesta histórica, el máximo responsable del organismo ya mostró su satisfacción cuando salieron las primeras cifras de asistencia: "No puedo agradecer lo suficiente a nuestros aficionados por aportar color, ambiente y emociones a este torneo", subrayó Gianni Infantino.

Noticias relacionadas

El presidente de la FIFA destacó, además, el impacto global del evento y aseguró que "la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la más inclusiva hasta la fecha, sigue demostrando lo mucho que se ama nuestro deporte y cómo el fútbol une al mundo".