Así es el exclusivo anillo que recibirán los campeones del Mundial: una joya de valor incalculable

Al fútbol, por suerte o por desgracia, se le está poniendo cara de NBA, NFL, NHL o de las Series Mundiales de béisbol. La final de la Copa del Mundo 2026 romperá con todos los estándares de este deporte: un espectáculo estilo Super Bowl tendrá lugar durante un descanso que será más largo de lo habitual. Pero hay más. La última americanada de la FIFA es la siguiente: los campeones mundiales, además del trofeo y las medallas de oro, recibirán 30 anillos personalizados.

El órgano rector global del fútbol ha diseñado un anillo único que recibirán los integrantes de España o Argentina por la victoria en la final de este domingo en Nueva York/Nueva Jersey. Un regalo de un valor incalculable. Se confeccionarán, en homenaje al año en el que se está disputando el Mundial, 2026 piezas. 30 para los ganadores y los 1996 restantes se pondrán a la venta.

Un anillo para gobernarlos a todos

Se trata de algo inaudito. Histórico. Nunca antes se había entregado un anillo a los campeones del mundo. Uno de los laterales del anillo luce el emblemático trofeo de la Copa del Mundo, mientras que el otro se personalizará con la identidad de la selección campeona, ya sea España o Argentina. Cada pieza será única: estará numerada de forma individual, fabricada a medida para su propietario y acompañada de un certificado de autenticidad.

Al término de la final, el capitán y el entrenador del equipo vencedor recibirán un anillo conmemorativo provisional como símbolo inmediato de la conquista. Posteriormente, los 30 anillos destinados a los campeones serán personalizados y entregados en una ceremonia oficial, convirtiéndose en un recuerdo exclusivo y permanente de un logro que quedará para siempre en la historia.

¿Cuánto vale el anillo?

La organización presidida por Gianni Infantino no ha desvelado el valor de cada anillo. Sin embargo, las imágenes difundidas por el organismo muestran una pieza elaborada en oro y adornada con diversas piedras preciosas.

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Aunque no existe una tasación oficial, este tipo de joyas conmemorativas, similares a las que reciben los campeones de la NBA, no tienen un precio de mercado fijo por su carácter exclusivo y de colección. Aun así, su valor suele superar los 100.000 dólares (unos 90.000 euros al cambio).