El ex del Real Madrid que entrenará a su tercera selección en cinco mundiales seguidos

La carrera en los banquillos de Carlos Queiroz sumará un nuevo episodio. El veterano técnico de 73 años ha sido nombrado nuevo entrenador de la selección de Ghana de cara al Mundial de la FIFA de este verano en Estados Unidos, México y Canadá 2026 sustituyendo a Otto Addo, cesado a principios de este mes.

Con más de 36 años de carrera, el portugués habrá estado presente en los últimos cinco Mundiales, con tres selecciones diferentes. Su primera presencia arrancó con la selección de Portugal en 2010, llevándole a los octavos de final en Sudáfrica. Con Irán, participó en el Mundial de 2014 en Brasil, en el de 2018 en Rusia y en el de 2022 en Qatar.

"Recibo este nuevo capítulo con el equipo nacional de Ghana con un gran sentido de gratitud, responsabilidad y humildad. El fútbol me ha dado toda una vida de retos, lecciones y viajes inolvidables por todo el mundo. Hoy acepto esta misión con la misma pasión y compromiso que me han guiado toda mi carrera", declaró Queiroz a la federación de Ghana tras el anuncio.

"Es una nación de talento, orgullo y alma futbolera. Llego con respeto por su historia y con confianza en su futuro. Con unidad, disciplina y ambición, trabajaremos para honrar las expectativas de una importante nación para el fútbol. No es solo un trabajo: es una misión", añadía.

El técnico ha pasado por equipos como el Sporting de Lisboa o el Real Madrid, y ha estado en selecciones como Portugal, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Irán, Colombia, Egipto, Qatar y Omán.

"Queiroz llevó a Sudáfrica a clasificarse para el Mundial de 2002, guió a Portugal a la fase eliminatoria en 2010, y se hizo cargo de Irán tanto en el torneo de 2014 como en el de 2018", destaca la federación ghanesa.

El último cargo del veterano técnico fue el de seleccionador de Omán, pero dejó el puesto oficialmente el pasado mes de marzo tras no clasificar al país árabe para la cita mundialista.

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Ghana competirá en el Mundial 2026 en el grupo L, que comparte con las selecciones de Inglaterra, Croacia y Panamá. Contra el país centroamericano será su debut, el 17 de junio, en Toronto (Canadá).