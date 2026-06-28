Eustaquio clasificó a Canadá en el descuento en un partido malísimo

La selección canadiense se convirtió en la primera selección clasificada para los dieciseisavos del Mundial tras un Sudáfrica-Canadá tan emocionante como exento de calidad en el que se vieron acciones impropias del mejor torneo de selecciones del planeta. Un gol en el descuento fue lo más destacado, suficiente para los de Jesse Marsch, que seguirán soñando.

El primer tiempo fue una puesta en escena de dos equipos cuya entrega, ganas e ilusión era enorme, al mismo nivel que su falta de talento, sobre todo en los metros finales, que es cuando se hace daño. Lo intentó de lejos Mokoena con un disparo que despejó Crepeau. Laryea, todo velocidad y piernas, respondió con un centro malísimo. No lo mejoró Millar en una contra ejecutada de forma nefasta. Ni Jonathan David, que se echó una siesta en el área primero y luego remató solo y mal un córner con el pie torcido.

Sudáfrica y Canadá jugaron la primera eliminatoria de dieciseisavos del Mundial 2026 / EFE

Cornelius se solidarizó con él con un cabezazo estrambótico y sonrojante que detuvo sin despeinarse Williams. La mejor la tuvo Bombito, que cabeceó picado un saque de esquina y la defensa sacó sobre la línea. Para ser justos, claramente mejor los anfitriones a los puntos, Sudáfrica sufrió más, pero nulo el combate en cuanto al talento.

Sudáfrica y Canadá jugaron la primera eliminatoria de dieciseisavos del Mundial 2026 / EFE

El segundo tiempo fue más de lo mismo. Algún fogonazo de los Bafana Bafana inofensivo y mejores intenciones canadienses mal ejecutadas. La mejor fue de Oluwuaseyi, que llegó veloz a la contra y cuyo remate, era gol, la sacó Williams en, seguramente, la mejor acción individual del partido hasta ese momento. Mbokazi evitó que David acabara el trabajo tras el rechace del meta. Jesse Marsch, harto, metió a Alphonse Davies a quince para el final. En medio minuto mostró que juega a algo distinto al resto. Se la puso a David para forzar otra parada de Williams, pero no fue suplente porque sí y su aportación disminuyó rápido.

Así que le tocaba aparecer a otro. Fue Eustaquio, en el 92, quien recogió un balón en la frontal y golpeó cruzado para marcar el primer y único gol del partido, el que dio el pase a octavos a Canadá. Lo merecieron.