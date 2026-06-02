Euskadi planta cara a la FIFA: única sede para San Mamés y Anoeta en el Mundial de 2030

El 'foco' está puesto en el inminente Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pero los clubes de España piensan ya en el Mundial de 2030 para ofrecer sus estadios y albergar algunos de los partidos internacionales del campeonato.

En un Mundial histórico marcado por el centenario del torneo, España, Marruecos y Portugal serán los anfitriones de la próxima cita mundialista. Además, se celebrarán tres partidos conmemorativos en Sudamérica, concretamente en Uruguay, anfitriona del nacimiento del campeonato en 1930, Argentina y Paraguay, que corresponderán a los encuentros inaugurales de la Copa del Mundo 2030.

En 2024, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), junto a las federaciones marroquí y portuguesa de fútbol, llegaron a un consenso en donde el territorio español contaría con 11 de las 20 sedes máximas que establece la normativa FIFA por torneo. Por su parte, Marruecos contará con 6 sedes y Portugal con 3 sedes.

Los estadios con sus respectivas sedes en España Anoeta (Donostia-San Sebastián)

Camp Nou (Barcelona)

Gran Canaria (Las Palmas)

La Cartuja (Sevilla)

La Rosaleda (Málaga)

Metropolitano (Madrid)

Nueva Romareda (Zaragoza)

RCDE Stadium (Barcelona, Cornellá-El Prat)

Riazor (A Coruña)

San Mamés (Bilbao)

Santiago Bernabéu (Madrid)

Sin embargo, el Gobierno vasco, junto al Athletic Club y la Real Sociedad, trasladaron a la FIFA un documento oficial en el que se pide que Donostia y Bilbao funcionen como una única sede, compartiendo gastos y recursos para reducir el impacto económico y organizativo de las exigencias de la organización.

A partir de las estrictas demandas de la competición, como los elevados costes económicos, la obligación de inversiones en infraestructuras, las modificaciones normativas o algunas de las exclusividades comerciales, las autoridades vascas decidieron redactar este escrito.

Vista del estadio de San Mamés de Bilbao / Javier Soriano / EFE

La documentación oficial se envió a la FIFA el pasado domingo 31 de mayo de 2026, dentro del plazo límite, con la intención de albergar cuatro partidos en Euskadi, dos en Anoeta y dos en San Mamés, bajo un presupuesto único "en la defensa de los intereses y el bienestar de la ciudadanía", tal como expusieron las instituciones vascas.

A la espera de una respuesta por parte de la FIFA, el alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, asegura que quedan "meses de trabajo y guardar confidencialidad en la negociación" mientras se aguarda la resolución. La contestación del organismo más importante del fútbol está prevista para finales de año.