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MUNDIAL FÚTBOL

Euskadi planta cara a la FIFA: única sede para San Mamés y Anoeta en el Mundial de 2030

El Gobierno vasco entregó un documento oficial para reducir el impacto económico y organizativo de la competición

San Mamés y el estadio de Anoeta, sedes del Mundial 2030

San Mamés y el estadio de Anoeta, sedes del Mundial 2030 / EFE/Real Sociedad

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Unai Martos

El 'foco' está puesto en el inminente Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pero los clubes de España piensan ya en el Mundial de 2030 para ofrecer sus estadios y albergar algunos de los partidos internacionales del campeonato.

En un Mundial histórico marcado por el centenario del torneo, España, Marruecos y Portugal serán los anfitriones de la próxima cita mundialista. Además, se celebrarán tres partidos conmemorativos en Sudamérica, concretamente en Uruguay, anfitriona del nacimiento del campeonato en 1930, Argentina y Paraguay, que corresponderán a los encuentros inaugurales de la Copa del Mundo 2030.

En 2024, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), junto a las federaciones marroquí y portuguesa de fútbol, llegaron a un consenso en donde el territorio español contaría con 11 de las 20 sedes máximas que establece la normativa FIFA por torneo. Por su parte, Marruecos contará con 6 sedes y Portugal con 3 sedes.

Los estadios con sus respectivas sedes en España

  • Anoeta (Donostia-San Sebastián)
  • Camp Nou (Barcelona)
  • Gran Canaria (Las Palmas)
  • La Cartuja (Sevilla)
  • La Rosaleda (Málaga)
  • Metropolitano (Madrid)
  • Nueva Romareda (Zaragoza)
  • RCDE Stadium (Barcelona, Cornellá-El Prat)
  • Riazor (A Coruña)
  • San Mamés (Bilbao)
  • Santiago Bernabéu (Madrid)

Sin embargo, el Gobierno vasco, junto al Athletic Club y la Real Sociedad, trasladaron a la FIFA un documento oficial en el que se pide que Donostia y Bilbao funcionen como una única sede, compartiendo gastos y recursos para reducir el impacto económico y organizativo de las exigencias de la organización.

A partir de las estrictas demandas de la competición, como los elevados costes económicos, la obligación de inversiones en infraestructuras, las modificaciones normativas o algunas de las exclusividades comerciales, las autoridades vascas decidieron redactar este escrito.

Vista del estadio de San Mamés de Bilbao

Vista del estadio de San Mamés de Bilbao / Javier Soriano / EFE

La documentación oficial se envió a la FIFA el pasado domingo 31 de mayo de 2026, dentro del plazo límite, con la intención de albergar cuatro partidos en Euskadi, dos en Anoeta y dos en San Mamés, bajo un presupuesto único "en la defensa de los intereses y el bienestar de la ciudadanía", tal como expusieron las instituciones vascas.

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A la espera de una respuesta por parte de la FIFA, el alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, asegura que quedan "meses de trabajo y guardar confidencialidad en la negociación" mientras se aguarda la resolución. La contestación del organismo más importante del fútbol está prevista para finales de año.

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