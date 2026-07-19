Eusebio Sacristán, el entrenador que descubrió a Pedro Porro y Mikel Oyarzabal: "Han sido dos piezas clave para Luis de la Fuente en este Mundial"

La selección española está a punto de conseguir su segundo Mundial. El conjunto de Luis de la Fuente no tendrá una final nada fácil, debido a que enfrente tendrá uno de los conjuntos más rocosos de la competición, Argentina. La selección de Lionel Scaloni quiere volver a ganar el Mundial por segunda vez consecutiva, lo que sería el broche final a la carrera deportiva de Leo Messi, futbolista del Inter de Miami.

Si España está en la final, en gran parte es por el rendimiento de dos jugadores en concreto: Mikel Oyarzabal y Pedro Porro, quien está siendo la revelación de la competición. El futbolista del Tottenham Hotspur empezó el Mundial, siendo el suplente de Marcos Llorente, pero De la Fuente le dio una oportunidad y no la desaprovechó. Además, ambos fueron los autores de los goles a Francia en semifinales.

Desde 'El Norte de Castilla' han contactado con el entrenador Eusebio Sacristán, debido a que fue el entrenador que hizo debutar a Porro y Oyarzabal. En primer lugar, quiso dejar claro que está muy "orgulloso y contento" de ambos futbolistas.

Sobre el penalti que lanzó el delantero de la Real Sociedad, Sacristán reconoció que "sufrí", aunque señaló que "a la vez tenía una certeza y una confianza enormes en que iba a marcar ese gol. Sabía que lo iba a meter".

Oyarzabal se ha beneficiado mucho del juego de Lamine Yamal en este Mundial / Lavandeira Jr / EFE

"Luego el de Pedro fue otra alegría inmensa. Dos de mis chicos han sido los que nos han clasificado a otra final. Y no solo eso, también repitieron en el de Austria y han sido dos piezas clave para Luis de la Fuente en este Mundial", destapó.

El exentrenador de la Real Sociedad desveló que tuvo una conversación con Oyarzabal, ya que en varios entrenos estaba comenzando a fallar penaltis: "Me acerqué a él y le dije que un penalti es fe en uno mismo, y que esa confianza podía ganarla precisamente mirando al portero en los últimos instantes, antes de chutar. Me hizo caso y así fue como se convirtió en el lanzador que es ahora".

Oyarzabal recibe las felicitaciones de sus compañeros tras marcar desde el punto de penalti / Archivo

"Sé que ha estado tirando los penaltis hasta hace unos años con esa técnica y que ahora ha cambiado, pero espero que le ayudara en algo mi consejo", comentó a 'El Norte de Castilla'.

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Respecto a Porro, el entrenador aseguró que ya le veía aspectos de gran jugador, especialmente a nivel ofensivo: "Sabía subir demasiado bien en aquel esquema de línea de cinco atrás con el que me gustaba tanto jugar. Gran capacidad de subida, buena visión para centrar y, si era necesario, también sabía marcar goles, claro".