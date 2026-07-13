Eto'o lanza una incómoda pregunta sobre Mbappé y el racismo

Francia es una de las selecciones que parte como favorita este Mundial. Gracias a estrellas como Kylian Mbappé, el combinado francés ha logrado acceder a las semifinales de la cita mundialista sin casi ninguna dificultad. El delantero del Real Madrid ha conseguido encajar hasta 20 goles en esta competición y ya causa sensación entre exleyendas del futbol como Samuel Eto'o.

El exfutbolista ha hecho unas declaraciones en 'Le Parisien' apuntando a la falta de reconocimiento del jugador del equipo blanco en su país y señala que el motivo es por cuestiones de su ascendencia mixta.

"Es legítimo plantear la pregunta, aunque resulte incómoda: ¿influyen la ascendencia mixta de Kylian, sus orígenes y lo que representa en la sociedad francesa, consciente o inconscientemente, en cómo algunas personas juzgan su carrera, su personalidad y sus posturas?", reflexionaba el camerunés.

"Existe la discriminación"

El exfutbolista cree que el racismo sigue muy presente en el fútbol y entre los aficionados, de la misma manera que ha ocurrido con otros futbolistas, como por ejemplo con Vinícius. "Esta pregunta merece ser formulada con responsabilidad, no para lanzar acusaciones infundadas, sino porque el racismo, los prejuicios y la discriminación aún existen en nuestras sociedades y jamás deberían normalizarse".

Los delanteros Lamine Yamal y Kylian Mbappé, durante el partido de semifinales de la Eurocopa 2024 España-Francia. / -

El delantero es la estrella de los 'Bleus' y del Real Madrid; a sus 27 años ostenta un palmarés que puede seguir creciendo si es capaz de levantar la Copa del Mundo y ganar a España. "Ha dejado huella en varias generaciones y ha grabado su nombre entre las grandes figuras de la historia del futbol. Kylian Mbappé es un fenómeno", declaró el atacante al medio francés.

Eto'o considera que, por todo lo logrado, Mbappé se merece "ser juzgado con la misma imparcialidad que otros campeones". Para lanzar un mensaje a Francia para que empiece a "apreciar plenamente la fortuna que supone contar con un jugador de tal talla en su historia", explicó el exinternacional.

"No lo valoran de la misma manera que a otros"

Y añadió que parece que, aunque Kylian Mbappé demuestre lo que es capaz de hacer en el campo, siempre tiene que reafirmar que está a la altura de cualquier situación. "Pero a pesar de su rendimiento, sus récords, su palmarés y su constancia, parece que siempre tiene que demostrar su valía".

Eto'o concluyó sus declaraciones lanzando la siguiente cuestión: ¿Qué más tiene que lograr Kylian Mbappé para ser reconocido plenamente como el mejor jugador francés de su generación, o incluso como uno de los mejores jugadores franceses de la historia?".

Francia y España se medirán este martes en la semifinal de la Copa del Mundo en un encuentro donde ambas son claras favoritas a alzar el título mundial y las dos selecciones cuentan con grandes estrellas que seguro que serán decisivas en el resultado, como Lamine Yamal en el caso español o Kylian Mbappé en el combinado de Deschamps.