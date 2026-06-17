La estremecedora historia de Aymen Hussein, héroe de Irak: familiares asesinados por Al-Qaeda y siete horas retenido en las aduanas

Aymen Hussein ya era parte de la historia del fútbol iraquí, pero tras este debut en el Mundial su nivel de héroe subió aún más. El delantero del Al-Karma marcó ante Noruega en el primer partido en un Mundial para los Leones de Mesopotamia desde México 1986. Su cabezazo no fue un gol cualquiera: le convirtió en el segundo futbolista de la historia de su país en marcar en una Copa del Mundo, igualando una hazaña que durante cuatro décadas solo había pertenecido al legendario Ahmed Radhi.

Pero la historia de Hussein va mucho más allá de los números. Y eso que los suyos ya son extraordinarios. Con 92 goles internacionales, es el segundo máximo goleador de la historia de la selección iraquí y el gran referente de una generación que ha devuelto al país a la élite mundial. De hecho, fue él quien firmó el gol decisivo ante Bolivia en la repesca que certificó el regreso de Irak a un Mundial cuarenta años después.

Una vida llena de desgracias

Detrás de ese éxito se esconde una vida marcada por la tragedia. Hussein nació en Hawija, una de las zonas más golpeadas por décadas de conflicto en Irak. Cuando apenas era un niño perdió a su padre, militar del ejército iraquí, asesinado en plena ola de violencia que azotaba la región por Al-Qaeda. Aquel golpe cambió su vida para siempre, pero no fue el último.

En 2014, mientras su familia intentaba escapar del avance del Estado Islámico, desapareció su hermano, que trabajaba como policía. Fue capturado durante aquellos días de caos y desde entonces nunca más volvieron a saber de él. Más de una década después, la familia sigue sin conocer su destino.

Aymen Hussein, el héroe de Irak, marcó ante Noruega / AGENCIAS

Lejos de hundirse, Hussein encontró refugio en el fútbol. Hace poco resumió su filosofía con una reflexión tan sencilla como devastadora: "Si dejo el fútbol, no cambiará nada. No recuperaré ninguna de las cosas que perdí. Doy gracias a Dios por mi situación. En mi casa tengo paredes. Muchos de los iraquíes desplazados viven en tiendas de campaña". Por eso eligió seguir adelante.

Llegada a Estados Unidos con turbulencias

Ni siquiera su llegada al Mundial estuvo libre de problemas. Al aterrizar en Estados Unidos junto al resto de la expedición iraquí, fue retenido durante siete horas por las autoridades migratorias. El delantero fue sometido a un largo proceso de comprobaciones y entrevistas antes de recibir finalmente autorización para entrar en el país. Todo quedó en una confusión administrativa, pero el episodio provocó malestar en Irak por el trato recibido por una de las grandes figuras del combinado nacional.

Su tanto a Noruega tuvo poco impacto, ya que Haaland volvió a poner a su equipo en ventaja unos minutos después, pero sí que sirvió para devolver a Irak una sensación única que solo habían vivido una vez en su historia: marcar en una Copa del Mundo. Las historias que nos deja un Mundial son incomparables.