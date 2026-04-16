¡Al estilo Super Bowl! Coldplay organizará el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial

Para que se viva como un verdadero evento en Estados Unidos, la final del Mundial el próximo 19 de julio en Nueva Jersey contará por primera vez con un espectáculo de medio tiempo al estilo del Super Bowl y que será organizado por Chris Martin, vocalista de Coldplay.

La noticia fue revelada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el congreso Semaforo World Economy, donde aseguró que "será el espectáculo más grande del mundo", ya que contará con la participación de múltiples artistas, aunque no reveló nombres.

Mientras que anunció la colaboración de Chris Martin para realizarlo, no confirmó su participación y no sería el primer caso de un artista organizando el espectáculo de otros. En el caso del Super Bowl, la gestión de los artistas invitados está a cargo del rapero Jay-Z desde 2019, pero él aún no ha participado en uno.

¿Y el partido?

Aunque la presentación organizada por Chris Martin pueda ser del agrado de los espectadores, la verdadera preocupación del aficionado será el desarrollo del partido.

Para ponerlo en perspectiva, el espectáculo del Super Bowl suele ser de 14 minutos, sin embargo, la pausa del partido llega a extenderse hasta los 30 minutos debido al montaje (y desmontaje) del escenario -- duplicando los 15 minutos de entretiempo en un juego de fútbol.

Experimentando en el Mundial de Clubes

La final del Mundial de Clubes el pasado verano -- en la que también se presentó Coldplay en el MetLife Stadium de Nueva Jersey -- fue la primera prueba de la FIFA, sin embargo, esta presentación no fue del agrado de muchos, especialmente de quienes asistieron al partido.

Al decidir no montar un escenario en el campo, para ahorrar tiempo, la presentación fue en una sección en la parte más alta del estadio, lo que complicó la vista para la mayoría de los asistentes; además de tener que retirar una sección completa para poder realizarlo.

Como en el Super Bowl

El espectáculo de medio tiempo es una de las tradiciones más grandes en Estados Unidos, particularmente en el fútbol americano de la NFL y el Super Bowl -- partido final de la temporada.

Tanto es así, que el espectáculo es el momento más visto de la transmisión del Super Bowl, superando el pico de audiencia del mismo partido. En el pasado Super Bowl LX, la presentación de Bad Bunny fue sintonizada por 128.2 millones de personas en Estados Unidos.

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La colaboración de Chris Martin y Coldplay brindan experiencia al equipo, ya que estelarizaron el show del Super Bowl 50 (2016) junto a Bruno Mars y Beyoncé; además de ser reconocidos como la banda con el mejor espectáculo en vivo.