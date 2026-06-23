Estadounidense de milagro: la curiosa historia de Folarin Balogun

Folarin Balogun está siendo una de las sensaciones del Mundial. El actual delantero del Mónaco debutó en el Mundial con un doblete en la victoria por 4 a 1 frente a Paraguay que maravilló a todos los fans estadounidenses. Lo que muchos quizás no sepan es que el vínculo entre Balogun y el país norteamericano se ciñe únicamente a su nacimiento, el cual no estaba planeado para ser en suelo estadounidense.

Su madre Florence, de origen nigeriano, vivía en Londres y fue de viaje de vacaciones a Nueva York cuando estaba embarazada de 7 meses. Cuando se disponía a volver al Reino Unido, el personal del aeropuerto no la dejó subirse al avión sin una autorización de su médico, la cual no tenía. A Florence no le quedó más opción que tener a Folarin en Estados Unidos un 3 de julio de 2001 y a finales de agosto ambos volvieron a Londres.

Balogun se decantó por Estados Unidos

Durante su infancia, Balogun fue canterano del Arsenal y, en cuanto empezó a despuntar en categorías inferiores se le presentó un gran debate. El delantero tenía 3 selecciones para las cuales podía jugar: Nigeria, por origen familiar, Inglaterra, donde ha vivido toda su vida, y Estados Unidos, por su accidentado nacimiento.

De primeras, Balogun optó por Inglaterra, jugando con la selección sub 17 y la sub 18, pero decidió cambiar de opinión, pues también jugó 4 partidos con la selección sub 18 de Estados Unidos, para volver a optar por Inglaterra en la selección sub 20 y sub 21.

Cuando parecía que el jugador ya había tomado la decisión de a quién representar a nivel absoluto, tras una enorme temporada en 2023 en el Stade de Reims, la selección de Estados Unidos le terminó convenciendo, una decisión probablemente condicionada por el hecho de que allí tenía más hueco que en Inglaterra. En tres años, Balogun ya ha metido 11 goles en 29 partidos.

Trump plantea que casos como el de Balogun no sean posibles

Balogun obtuvo la nacionalidad de la selección a la que representa gracias a haber nacido allí. Actualmente, historias como esta están cada vez más lejos de repetirse en Estados Unidos. Los planes de immigración de Trump buscan que la nacionalidad estadounidense no sea otorgada a los hijos de aquellas personas que dan a luz con visados temporales, una medida que de haber sido aplicada en 2001, habria dejado a Estados Unidos sin su 9 titular.

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Ahora Balogun busca seguir haciendo historia con el combinado de las barras y las estrellas. Tras un gran inicio, ya tienen asegurado su puesto en dieciseisavos, el conjunto de Pochettino quiere seguir dando una gran imagen en un Mundial en el que son anfitriones.