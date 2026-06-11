Estados Unidos declara la guerra a los influencers: deportaciones en pleno Mundial 2026

A las puertas del Mundial 2026, Estados Unidos ha lanzado una advertencia que pone en jaque a miles de creadores de contenido extranjeros. Las autoridades migratorias han recordado que la visa de turista B-2 no permite producir contenido monetizable en plataformas como YouTube, TikTok o Facebook. La medida llega en un momento crítico, cuando cientos de influencers planean viajar para documentar el evento deportivo más visto del planeta.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y el Departamento de Seguridad Nacional señalaron que crear contenido con fines económicos equivale a trabajar, lo que exige un visado específico. "Las personas que ingresan bajo un programa de visitantes y perciben ingresos de una fuente estadounidense estarían infringiendo las condiciones de su estatus de admisión", indicaron en un comunicado enviado a el diario El País.

Qué está prohibido y qué consecuencias puede tener

La visa B-2 permite viajar por turismo, ocio o motivos médicos, pero prohíbe cualquier actividad laboral, incluida la monetización de contenido grabado en territorio estadounidense. El incumplimiento puede derivar en cancelación de la visa, deportación y restricciones para futuros viajes.

Las autoridades han advertido que, durante el Mundial, se intensificarán las inspecciones en aeropuertos y fronteras, especialmente a influencers latinoamericanos que han utilizado visas de turista para generar ingresos en redes sociales.

Una fuente gubernamental aseguró que el objetivo es "proteger los empleos de los estadounidenses", y añadió que muchos creadores "se delatan a sí mismos" al publicar videos donde muestran cómo obtuvieron la visa y luego grabaron contenido comercial en EE UU.

Los casos que encendieron las alarmas

La Administración de Trump reforzó su postura tras dos episodios recientes:

Khaby Lame, estrella mundial de TikTok, fue detenido en Las Vegas en 2025 por permanecer en el país tras expirar su visa. Aunque salió voluntariamente para evitar una deportación formal, el caso marcó un precedente.

Khaby Lame: ¿cuánto dinero gana el rey de TikTok?f / Google

Leonel Moreno, conocido como el "influencer migrante", fue deportado en marzo de 2025 tras incumplir citas obligatorias con ICE y publicar videos donde presuntamente alentaba conductas ilegales.

Ambos episodios reforzaron la idea de que el fenómeno influencer requiere un marco regulatorio más estricto.

Un vacío legal en plena era digital

Para los creadores que buscan trabajar legalmente, la alternativa es la visa O-1, destinada a personas con habilidades extraordinarias en artes, negocios, ciencia o deporte. Permite colaboraciones remuneradas, giras promocionales y producción de contenido comercial.

Sin embargo, expertos como el abogado de entretenimiento Vance Owen advierten que la legislación migratoria y fiscal no está preparada para la economía digital. "La tecnología avanza más rápido que las leyes. Estamos viendo un choque entre un negocio global y normas que tienen más de un siglo", afirmó.

Owen plantea dudas sobre la aplicación práctica de estas restricciones: ¿qué ocurre si un turista graba un video casual que se vuelve viral? Según él, no violaría la ley, porque no viajó con intención de trabajar.

El Mundial 2026, un imán para creadores

Estados Unidos albergará 78 de los 104 partidos del torneo, con sedes en Los Ángeles, Nueva York, Miami, Dallas, Houston, Seattle, Atlanta y San Francisco. El evento promete ser un fenómeno digital sin precedentes, lo que explica la preocupación de las autoridades ante la llegada masiva de influencers.

Migración aclaró que solo podrían librarse de sanciones quienes demuestren que sus ingresos provienen de contenido creado fuera de EE UU y que sus cuentas fueron abiertas en el extranjero.

Por ahora, no se ha precisado cuándo comenzarán a aplicarse las nuevas restricciones ni cómo se evaluará cada caso.