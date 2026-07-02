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MUNDIAL 2026
Estados Unidos - Bosnia y Herzegovina, en directo: partido de fase de grupos del Mundial 2026, hoy en vivo
Los norteamericanos se la juegan ante una bosnia que quiere la machada de eliminar a los locales
Dzeko, el más veterano en saltar al campo
El delantero de Bosnia, capitán, será el futbolista de campo más veterano en disputar una eliminatoria mundialista, superando a Pepe (Portugal). Lo hace con 40 años y 106 días. Eso sí: Cristiano Ronaldo puede superarle cuando se midan a Croacia.
RESULTADOS DEL DÍA
Repasamos lo que ha sucedido esta noche-madrugada en el Mundial: Inglaterra eliminó a la RD Congo con remontada incluida, venciendo por 2-1. Lo propio hizo Bélgica, 'cargándose' a Senegal tras ir 0-2 abajo, ganando por 3-2 en el último minuto de la prórroga gracias a un penalti anotado por Tielemans. Canadá, Brasil, Paraguay, Marruecos, Noruega, Francia, México, Inglaterra y Bélgica ya están en octavos.
ONCE DE BOSNIA
Por su parte, así sale el equipo bosnio, con Dzeko como capitán y referencia ofensiva. Buscan dar la sorpresa.
ONCE DE ESTADOS UNIDOS
Pulisic vuelve a la titularidad. Estos son los elegidos por Mauricio Pochettino:
¡Bieeeenvenidos!
¡Hooola, hola, hola! Aquí estamos para seguir con esta jornada nocturna de dieciseisavos de final en la Copa del Mundo. Ahora es el turno de Estados Unidos, anfitrión, ante Bosnia y Herzegovina. El choque dará inicio a las 2:00AM.
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