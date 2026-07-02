Estados Unidos - Bosnia y Herzegovina, en directo: partido de fase de grupos del Mundial 2026, hoy en vivo

RESULTADOS DEL DÍA

Repasamos lo que ha sucedido esta noche-madrugada en el Mundial: Inglaterra eliminó a la RD Congo con remontada incluida, venciendo por 2-1. Lo propio hizo Bélgica, 'cargándose' a Senegal tras ir 0-2 abajo, ganando por 3-2 en el último minuto de la prórroga gracias a un penalti anotado por Tielemans. Canadá, Brasil, Paraguay, Marruecos, Noruega, Francia, México, Inglaterra y Bélgica ya están en octavos.