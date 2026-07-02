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MUNDIAL 2026

Estados Unidos - Bosnia y Herzegovina, en directo: partido de fase de grupos del Mundial 2026, hoy en vivo

Los norteamericanos se la juegan ante una bosnia que quiere la machada de eliminar a los locales

Los jugadores de Estados Unidos celebran uno de sus goles en fase de grupos

Los jugadores de Estados Unidos celebran uno de sus goles en fase de grupos / EFE

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Sebastián Vargas Rozo

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