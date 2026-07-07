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MUNDIAL 2026
Estados Unidos - Bélgica, en directo: sigue el partido de los octavos de final del Mundial, en vivo hoy
Sigue en directo el partido de los octavos de final de la Copa del Mundo en Seattle
Una de las anfitrionas, Estados Unidos, recibe a Bélgica en los octavos de final del Mundial en un partido marcado por la polémica con la suspensión de la expulsión a Florian Balogun.
Y como no podía ser de otra manera en Estados Unidos: pasan cuatro cazas por encima del estadio tras el himno americano. Muy USA todo
Retumba Seattle con el himno de Estados Unidos. ¿Será la última vez que lo escuchemos en esta Copa del Mundo o Trump pedirá que vuelvan a meter a su selección aunque quede eliminada?
Todo preparado sobre el estadio de Seattle. Las dos grandes banderas ya colocadas y los futbolistas empiezan a salir por el túnel de vestuarios... ESTO ARRANCA EN NADA
ANFITRIONAS
Estados Unidos es la última anfitriona que queda viva en este torneo, aunque las otras dos (Canadá y México) se han ido en esta misma ronda de octavos de final
El encuentro se disputará en el Lumen Field de Seattle. Estadio de los Seattle Seahawks de fútbol americano y de los Seattle Sounders de la MLS
Estados Unidos era una de las selecciones que más estaba sorprendiendo y gustando a la gente en este inicio de Mundial, pero la última polémica con la roja de Balogun puede cambiar muchas visiones de la gente
EL CAMINO DE LAS DOS SELECCIONES
Recordemos el camino de las dos selecciones hasta llegar a los octavos de final. Estados Unidos fue primera en su grupo y se convirtió en una de las grandes revelaciones de su Copa del Mundo. En dieciseisavos se cargó a Bosnia 2-0.
Por su parte, los belgas han ido pasando rondas sin enamorar a nadie. Quedaron primeros de su grupo sin perder ningún encuentro y remontar un 0-2 ante Senegal para terminar ganando en la prórroga.
EL RIVAL DE ESPAÑA
Mucha atención a este partido, ya que el ganador entre Bélgica y Estados Unidos será el rival de España en cuartos de final el siguiente viernes.
El once de Bélgica
Y en el cuadro belga, tenemos sorpresa. Rudi se carga a dos pesos pesados: De Bruyne y Doku.
Este es el once de Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Maxim De Cuyper; Nicolas Raskin, Amadou Onana, Youri Tielemans; Dodi Lukebakio, Leandro Trossard y Charles De Ketelaere.
Balogun, titular en Estados Unidos
Ya tenemos onces titulares y la polémica está servida. Mauricio Pochettino ha alineado a Florian Balogun, perdonado de forma insólita por la FIFA pese a haber sido expulsado en la ronda anterior ante Bosnia y Herzegovina.
Este es el once de Estados Unidos: Matt Freese; Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Tyler Adams, Weston McKennie, Malik Tillman; Sergiño Dest, Christian Pulisic y Folarin Balogun.
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