Estados Unidos - Bélgica, en directo: sigue el partido de los octavos de final del Mundial, en vivo hoy

EL CAMINO DE LAS DOS SELECCIONES

Recordemos el camino de las dos selecciones hasta llegar a los octavos de final. Estados Unidos fue primera en su grupo y se convirtió en una de las grandes revelaciones de su Copa del Mundo. En dieciseisavos se cargó a Bosnia 2-0.

Por su parte, los belgas han ido pasando rondas sin enamorar a nadie. Quedaron primeros de su grupo sin perder ningún encuentro y remontar un 0-2 ante Senegal para terminar ganando en la prórroga.