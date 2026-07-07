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MUNDIAL 2026

Estados Unidos - Bélgica, en directo: sigue el partido de los octavos de final del Mundial, en vivo hoy

Sigue en directo el partido de los octavos de final de la Copa del Mundo en Seattle

Balogun recibió el particular 'indulto' de la FIFA y la Casa Blanca

Balogun recibió el particular 'indulto' de la FIFA y la Casa Blanca / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

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Toni Munar

Toni Munar

Una de las anfitrionas, Estados Unidos, recibe a Bélgica en los octavos de final del Mundial en un partido marcado por la polémica con la suspensión de la expulsión a Florian Balogun.

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