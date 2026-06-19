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MUNDIAL 2026
Estados Unidos - Australia, en directo hoy: sigue el partido del Mundial 2026, en vivo
Sigue en directo el partido entre Estados Unidos y Australia de la segunda jornada de la fase de grupos
Miquel Roca
Estados Unidos y Australia se enfrentan en el estadio de Seattle en la segunda jornada del Grupo D del Mundial de 2026. Sigue el partido en directo.
DESCANSO | EEUU-AUSTRALIA 2-0
La internada de Bos, que se ha quejado al árbitro de haber recibido una carga dentro del área, ha sido la última acción del primer tiempo. El berlinés Felix Zwayer indica el camino de los vestuarios en el Lumen Field.
MIN. 45+6 | EEUU-AUSTRALIA 2-0
Pues si antes hablamos de tregua, antes se reactivan ambos equipos otra vez en ataque... Un disparo de Serginho Dest obliga a detener por bajo a Freese y, en la otra área, una internada de Bos pone en aprietos a la zaga estadounidense.
MIN. 45+5 | EEUU-AUSTRALIA 2-0
Cierta tregua en este alargue de la primera mitad. Estados Unidos no quiere riesgos para marcharse al descanso con un marcador que le da margen de error y Australia necesita marcharse a los vestuarios para resetearse.
MIN. 45+2 | EEUU-AUSTRALIA 2-0
El segundo gol de Estados Unidos nace de un disparo de Serginho Dest desde la frontal del área, un rechace defensivo envenena el balón y Alex Freeman es el más listo en ir a buscarlo con la cabeza para rematarlo a bocajarro ante Freese. Había algún atacante en fuera de juego, pero no lo estaba el jugador del Villarreal autor del 2-0.
MIN. 45 | EEUU-AUSTRALIA 2-0
Siete minutos de añadido tendrá este primer tiempo.
MIN. 44 | EEUU-AUSTRALIA 2-0
Gooooooool de Estados Unidos !!!!!!! Atiende Felix Zwayer la revisión del VAR y comunica al Lumen Field que vale el gol de Alex Freeman.
MIN. 43 | EEUU-AUSTRALIA 1-0
Gol en principio anulado a Estados Unidos. Lo ha marcado Freeman, y precisamente en un remate con la cabeza que hace un momento le atendían.
Se revisa desde el VAR.
MIN. 42 | EEUU-AUSTRALIA 1-0
Reanudado el juego, con Freeman y Okon en el campo aunque seguramente con algo de dolor de cabeza.
MIN. 39 | EEUU-AUSTRALIA 1-0
Choque de cabezas junto a la banda entre Freeman y Paul Okon. Han quedado los dos tendidos en el suelo, pero parece que ambos se recuperan de su accidentada acción en la disputa de un balón aéreo.
MIN. 38 | EEUU-AUSTRALIA 1-0
Bascula el juego de Estados Unidos de lado a lado. En el izquierdo, un centro del ex blaugrana Serginho Dest no ha llegado a su destinatario y ha sido despejado por la defensa australiana.
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