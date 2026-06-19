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MUNDIAL 2026

Estados Unidos - Australia, en directo hoy: sigue el partido del Mundial 2026, en vivo

Sigue en directo el partido entre Estados Unidos y Australia de la segunda jornada de la fase de grupos

Pulisic, ante Paraguay

Pulisic, ante Paraguay / Europa Press

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Miquel Roca

Estados Unidos y Australia se enfrentan en el estadio de Seattle en la segunda jornada del Grupo D del Mundial de 2026. Sigue el partido en directo.

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