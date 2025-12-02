MUNDIAL FÚTBOL
Los estadios del Mundial 2026: ¿cuáles son las 16 sedes donde podría jugar España?
El Mundial más grande de la historia reunirá 16 estadios en tres países. España conocerá esta semana en qué escenarios podrá arrancar su camino hacia una nueva estrella
El Mundial 2026 será el torneo más vasto jamás organizado: 48 selecciones, tres países anfitriones y 16 estadios que dibujan un mapa sin precedentes. Para España, que llegará con una mezcla de juventud talentosa y líderes consolidados, conocer el escenario donde debutará es ya parte de la intriga previa.
Estados Unidos aportará 11 sedes con capacidad para grandes espectáculos y con un potencial televisivo enorme. Nueva York, Los Ángeles, Dallas, Atlanta, Houston, Kansas City, Filadelfia y Miami, entre otros. Son estadios concebidos para la NFL o eventos masivos, lo que se traduce en tecnologías punteras.
México volverá a ofrecer escenarios históricos encabezados por el mítico Azteca. También estarán presentes el Akron en Guadalajara y el BBVA en Monterrey. Por su parte, Canadá confirmará su crecimiento futbolístico con dos plazas en Vancouver y Toronto.
La distribución geográfica, los horarios y los desplazamientos serán factores críticos en un campeonato que obligará a las selecciones a planificar cada detalle. Aunque el sorteo del Mundial de este viernes 5 de diciembre marcará el camino de España, La Roja ya mira con atención cada ciudad, clima y estadio.
Los estadios del Mundial 2026 de fútbol
A continuación, las fichas detalladas de las 16 sedes donde España podría jugar durante el verano de 2026:
ESTADOS UNIDOS (11 sedes)
1. MetLife Stadium (Nueva York/Nueva Jersey)
- Capacidad: 82.500
- Notas: Candidato a la final; atmósfera NFL; gran impacto mediático.
2. SoFi Stadium (Los Ángeles)
- Capacidad: 70.000 (ampliable)
- Notas: Uno de los estadios más modernos del mundo; techo translúcido.
3. AT&T Stadium (Arlington/Dallas)
- Capacidad: 80.000
- Notas: Pantalla gigante icónica; potencial sede de semifinales.
4. Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
- Capacidad: 71.000
- Notas: Techo retráctil; altísima calidad audiovisual.
5. NRG Stadium (Houston)
- Capacidad: 72.000
- Notas: Clima cálido; polivalencia para grandes eventos.
6. Arrowhead Stadium (Kansas City)
- Capacidad: 76.000
- Notas: Una de las aficiones más ruidosas de EE. UU.; epicentro del soccer local.
7. Lincoln Financial Field (Filadelfia)
- Capacidad: 67.000
- Notas: Una de las zonas más futboleras de la costa este.
8. Hard Rock Stadium (Miami)
- Capacidad: 65.000
- Notas: Ambiente latino; humedad y calor como factor competitivo.
9. Gillette Stadium (Boston/Foxborough)
- Capacidad: 65.800
- Notas: Tradición deportiva y clima variable.
10. Lumen Field (Seattle)
- Capacidad: 69.000
- Notas: Gran ambiente; ciudad referente en MLS; posibilidad de lluvia.
11. Levi’s Stadium (San Francisco/Santa Clara)
- Capacidad: 68.500
- Notas: Estadio moderno; temperaturas suaves.
MÉXICO (3 sedes)
12. Estadio Azteca (Ciudad de México)
- Capacidad: 87.000
- Notas: Primer estadio con tres Mundiales; altitud y mística inigualable.
13. Estadio Akron (Guadalajara)
- Capacidad: 48.000
- Notas: Diseño moderno; clima más templado; gran ambiente local.
14. Estadio BBVA (Monterrey)
- Capacidad: 53.500
- Notas: Uno de los más modernos de Latinoamérica; rodeado de montañas.
CANADÁ (2 sedes)
15. BC Place (Vancouver)
- Capacidad: 54.500
- Notas: Techo retráctil; clima suave; sede ya habitual en grandes torneos.
16. BMO Field (Toronto)
- Capacidad: 45.500 (ampliado para el Mundial)
- Notas: Estadio al aire libre; afición multicultural; clima variable según fechas.
Con este abanico de escenarios —de la mística del Azteca a la vanguardia del SoFi, pasando por la intensidad de Seattle— España afrontará un Mundial que exige adaptación inmediata.
Terrenos diversos, climas cambiantes y viajes de miles de kilómetros definirán un torneo tan enorme como desafiante. En cualquiera de estos 16 templos, La Roja buscará volver a coronarse campeona de la máxima cita del fútbol internacional.
