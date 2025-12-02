Los estadios del Mundial 2026: ¿cuáles son las 16 sedes donde podría jugar España?

El Mundial 2026 será el torneo más vasto jamás organizado: 48 selecciones, tres países anfitriones y 16 estadios que dibujan un mapa sin precedentes. Para España, que llegará con una mezcla de juventud talentosa y líderes consolidados, conocer el escenario donde debutará es ya parte de la intriga previa.

Estados Unidos aportará 11 sedes con capacidad para grandes espectáculos y con un potencial televisivo enorme. Nueva York, Los Ángeles, Dallas, Atlanta, Houston, Kansas City, Filadelfia y Miami, entre otros. Son estadios concebidos para la NFL o eventos masivos, lo que se traduce en tecnologías punteras.

México volverá a ofrecer escenarios históricos encabezados por el mítico Azteca. También estarán presentes el Akron en Guadalajara y el BBVA en Monterrey. Por su parte, Canadá confirmará su crecimiento futbolístico con dos plazas en Vancouver y Toronto.

La distribución geográfica, los horarios y los desplazamientos serán factores críticos en un campeonato que obligará a las selecciones a planificar cada detalle. Aunque el sorteo del Mundial de este viernes 5 de diciembre marcará el camino de España, La Roja ya mira con atención cada ciudad, clima y estadio.

Los estadios del Mundial 2026 de fútbol

A continuación, las fichas detalladas de las 16 sedes donde España podría jugar durante el verano de 2026:

ESTADOS UNIDOS (11 sedes)

1. MetLife Stadium (Nueva York/Nueva Jersey) Capacidad: 82.500

82.500 Notas: Candidato a la final; atmósfera NFL; gran impacto mediático. 2. SoFi Stadium (Los Ángeles) Capacidad: 70.000 (ampliable)

70.000 (ampliable) Notas: Uno de los estadios más modernos del mundo; techo translúcido. 3. AT&T Stadium (Arlington/Dallas) Capacidad: 80.000

80.000 Notas: Pantalla gigante icónica; potencial sede de semifinales. 4. Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Capacidad: 71.000

71.000 Notas: Techo retráctil; altísima calidad audiovisual. 5. NRG Stadium (Houston) Capacidad: 72.000

72.000 Notas: Clima cálido; polivalencia para grandes eventos. 6. Arrowhead Stadium (Kansas City) Capacidad: 76.000

76.000 Notas: Una de las aficiones más ruidosas de EE. UU.; epicentro del soccer local. 7. Lincoln Financial Field (Filadelfia) Capacidad: 67.000

67.000 Notas: Una de las zonas más futboleras de la costa este. 8. Hard Rock Stadium (Miami) Capacidad: 65.000

65.000 Notas: Ambiente latino; humedad y calor como factor competitivo. 9. Gillette Stadium (Boston/Foxborough) Capacidad: 65.800

65.800 Notas: Tradición deportiva y clima variable. 10. Lumen Field (Seattle) Capacidad: 69.000

69.000 Notas: Gran ambiente; ciudad referente en MLS; posibilidad de lluvia. 11. Levi’s Stadium (San Francisco/Santa Clara) Capacidad: 68.500

68.500 Notas: Estadio moderno; temperaturas suaves.

MÉXICO (3 sedes)

12. Estadio Azteca (Ciudad de México) Capacidad: 87.000

87.000 Notas: Primer estadio con tres Mundiales; altitud y mística inigualable. 13. Estadio Akron (Guadalajara) Capacidad: 48.000

48.000 Notas: Diseño moderno; clima más templado; gran ambiente local. 14. Estadio BBVA (Monterrey) Capacidad: 53.500

53.500 Notas: Uno de los más modernos de Latinoamérica; rodeado de montañas.

CANADÁ (2 sedes)

15. BC Place (Vancouver) Capacidad: 54.500

54.500 Notas: Techo retráctil; clima suave; sede ya habitual en grandes torneos. 16. BMO Field (Toronto) Capacidad: 45.500 (ampliado para el Mundial)

45.500 (ampliado para el Mundial) Notas: Estadio al aire libre; afición multicultural; clima variable según fechas.

Con este abanico de escenarios —de la mística del Azteca a la vanguardia del SoFi, pasando por la intensidad de Seattle— España afrontará un Mundial que exige adaptación inmediata.

Terrenos diversos, climas cambiantes y viajes de miles de kilómetros definirán un torneo tan enorme como desafiante. En cualquiera de estos 16 templos, La Roja buscará volver a coronarse campeona de la máxima cita del fútbol internacional.