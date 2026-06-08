Esperanza con Neymar: "El examen mostró una buena evolución en su tratamiento"

El Mundial de 2026 está a la vuelta de la esquina y Brasil afronta la cita con la ambición de conquistar su sexta estrella. La selección dirigida por Carlo Ancelotti quedó encuadrada en el Grupo C junto a Marruecos, Haití y Escocia, con el debut programado para el próximo 13 de junio frente al combinado marroquí. La Canarinha llega al torneo después de haber certificado su clasificación durante las eliminatorias sudamericanas y figura entre las principales candidatas al título.

Sin embargo, la preparación mundialista de Brasil se ha visto condicionada por varios contratiempos físicos en las últimas semanas. El combinado brasileño perdió recientemente al lateral Wesley por lesión, mientras que la gran preocupación del cuerpo técnico ha girado en torno al estado de Neymar, uno de los referentes de la plantilla y máximo goleador histórico de la selección.

Neymar Jr. entrenándose en el gimnasio para recuperarse de su lesión / CBF

El delantero sufrió hace unas semanas una lesión muscular de grado 2 en el gemelo derecho. Las pruebas médicas detectaron una rotura parcial que obligó al futbolista a permanecer al margen de los entrenamientos y le impidió viajar con el resto de la expedición para disputar el amistoso preparatorio frente a Egipto. Su presencia en el estreno mundialista ante Marruecos llegó a quedar en duda, encendiendo todas las alarmas en el entorno brasileño.

No obstante, este lunes llegaron noticias positivas desde la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). A través de un comunicado oficial, la federación informó de que el atacante continúa evolucionando dentro de los plazos previstos.

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"El atleta Neymar fue sometido a una resonancia magnética este lunes. El examen mostró una buena evolución en su tratamiento, dentro de los parámetros esperados. Continuará con el proceso de recuperación y la preparación física planificados por el cuerpo médico de la Selección Brasileña", apuntó.

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Aunque la CBF no ha fijado una fecha para su regreso a la dinámica de grupo, el resultado de las últimas pruebas médicas supone un importante alivio para Brasil a pocos días de iniciar su camino en el Mundial. El objetivo sigue siendo que Neymar pueda reincorporarse progresivamente y estar disponible para el torneo en las mejores condiciones posibles.